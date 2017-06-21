Forbes опубликовал рейтинг 50 госслужащих с наибольшими доходами»





Суммарный семейный доход участников рейтинга по итогам 2016 года превысил 35 млрд российских рублей, а нижний порог отсечения составил почти 260 млн рублей.

Forbes изучил декларации сотрудников более 400 ведомств и структур органов власти (администрация президента, федеральные министерства и ведомства без учета территориальных подразделений, Федеральное собрание, правительства и законодательные органы субъектов РФ, администрации и выборные органы власти административных центров субъектов РФ, Центральный банк, государственные корпорации, государственные внебюджетные фонды, Конституционный и Верховный суды). В качестве ранжирующего показателя в рейтинге выбран семейный доход, т.е. сумма дохода госслужащего, его супруга или супруги и их несовершеннолетних детей. Если госслужащий является индивидуальным предпринимателем, то его доход, по сути, является «выручкой», а не личным доходом, но текущие требования к декларациям госслужащих не различают два этих вида дохода.

Когда Forbes в 2010 году опубликовал первый рейтинг «Власть и деньги» на основе деклараций госслужащих, то в нем не набралось и 50 человек с семейным доходом свыше 100 млн рублей. В этом году в шорт-лист с годовым доходом свыше 100 млн рублей вошло 163 человека. Это связано как с увеличением органов власти, публикующих сведения о доходах (прежде всего, региональные и муниципальные парламенты), так и с ростом доходов участников рейтинга.

Лидером рейтинга стал Вадим Бредний, депутат Улан-Удэнского городского совета и владелец розничной сети «Титан», в тройку лидеров также вошли член Совета Федерации и акционер рыбопромышленной компании «Океанрыбфлот» Валерий Пономарев (№2) и президент республики Татарстан Рустам Минниханов (№3), жена которого в 2016 году продала часть бизнеса.

Каждый четвертый участник рейтинга — депутат Государственный думы (всего их 12 человек). Но наибольше представительство у депутатов региональных парламентов — таких 21 человек. Также в рейтинге: 6 депутатов муниципальных парламентов, 3 члена правительства России, 3 топ-менеджера госкорпораций, 2 члена Совета Федерации, 2 руководителя субъектов Федерации и один мэр.

42 человека в рейтинге — члены партии «Единая Россия» или входят в ее фракцию, 3 человека из КПРФ.

В рейтинге 49 мужчин и 1 женщина — Марина Седых (№21), депутат Законодательного собрания Иркутской области и генеральный директор Иркутской нефтяной компании.

Большинство участников рейтинга — выходцы из потребительских секторов экономики: 11 человек связаны с сельскохозяйственным бизнесом и производством продуктов питания, еще 5 человек с рыбной промышленностью. 9 — имеют отношение к строительному комплексу и операциям с землей. Также в рейтинге присутствует несколько партнеров: член Совета Федерации Валерий Пономарев (№2) и депутат законодательного собрания Камчатского края Игорь Евтушок (№4) — акционеры «Океанрыбфлота», депутаты Государственного совета Удмуртской республики Андрей Шутов (№20) и Андрей Осколков (№33) — совладельцы агропромышленного холдинга «Комос групп». Правда, Осколков объявил о намерении покинуть региональный парламент.