Ученые нашли связь между месяцем рождения и шансами заболеть

Месяц рождения может быть связан с хроническими заболеваниями, которые появляются у человека в течение жизни. Научная работа об этом опубликована в журнале Medicina Clínica , кратко об исследовании рассказывает издание IFLscience .



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Ученые из Университета Аликанте изучили данные 29 000 человек, собранные во время Национального обследования состояния здоровья в Испании. Исследователи проанализировали связь месяца рождения с 27 распространенными хроническими заболеваниями.

Чаще всего хронические заболевания встречались у мужчин, рожденных в мае и женщин, появившихся на свет в январе. Самыми «здоровыми» месяцами рождения для мужчин оказались апрель и сентябрь, а для женщин — ноябрь.

Для каждой болезни исследователи выделили месяц рождения, для которого она встречается чаще всего. Вот что получилось:

Месяц Самые частые заболевания у мужчин Самые частые заболевания у женщин Январь Хроническая боль в пояснице Язва желудка или двенадцатиперстной кишки Мигрень или головная боль Болезненная менопауза Февраль Диабет Сердечно-сосудистые заболевания Остеопороз Болезненная менопауза Март Инфаркт миокарда Остеоартрит Артрит или ревматизм Варикозное расширение вен Апрель Астма Язва желудка или двенадцатиперстной кишки Диабет Май Депрессия, беспокойство Хронические аллергии Июнь Высокое кровяное давление Анемия Хронические заболевания кожи Июль Остеоартрит, артрит или ревматизм Высокое кровяное давление Хроническая боль в пояснице и шее Заболевания щитовидной железы Август Высокий уровень холестерина Астма Злокачественные опухоли Депрессия, беспокойство Сентябрь Хронический бронхит Заболевания щитовидной железы Варикозное расширение вен Заболевания щитовидной железы Октябрь Заболевания предстательной железы Мигрень или головная боль Повышенный уровень холестерина Ноябрь Хронические заболевания кожи Варикозное расширение вен Инфаркт миокарда Хронический запор Декабрь Хроническая боль в шее, Катаракта Эмболия Хронический бронхит Эмболия

«Время рождения пациентов может отражать воздействие определенных факторов во время беременности и первых месяцев жизни, которые влияют на появление хронических заболеваний во взрослой жизни», — объясняют исследователи.

Однако авторы отмечают, что корреляция не может однозначно говорить о причинно-следственной связи. Кроме того, связь месяца рождения со здоровьем проявляется гораздо слабее, чем воздействие других факторов — например, правильного питания и физической активности.