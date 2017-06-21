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Ученые нашли связь между месяцем рождения и шансами заболеть
Месяц рождения может быть связан с хроническими заболеваниями, которые появляются у человека в течение жизни. Научная работа об этом опубликована в журнале
Ученые из Университета Аликанте изучили данные 29 000 человек, собранные во время Национального обследования состояния здоровья в Испании. Исследователи проанализировали связь месяца рождения с 27 распространенными хроническими заболеваниями.
Чаще всего хронические заболевания встречались у мужчин, рожденных в мае и женщин, появившихся на свет в январе. Самыми «здоровыми» месяцами рождения для мужчин оказались апрель и сентябрь, а для женщин — ноябрь.
Для каждой болезни исследователи выделили месяц рождения, для которого она встречается чаще всего. Вот что получилось:
«Время рождения пациентов может отражать воздействие определенных факторов во время беременности и первых месяцев жизни, которые влияют на появление хронических заболеваний во взрослой жизни», — объясняют исследователи.
Однако авторы отмечают, что корреляция не может однозначно говорить о причинно-следственной связи. Кроме того, связь месяца рождения со здоровьем проявляется гораздо слабее, чем воздействие других факторов — например, правильного питания и физической активности.
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Самыми "здоровыми" месяцами рождения для мужчин оказались апрель и сентябрь, а для женщин - ноябрь.
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