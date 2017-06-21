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В кинотеатрах Гомеля вышли новые фильмы

22.06.2017 12:30 — Разное | Tut.by  
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С 22 июня в кинотеатрах Гомеля добавляются в прокат два фильма: фантастика «Трансформеры: Последний рыцарь» и военная драма «Холодное танго». AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильмах подробнее и подсказывает где их смотреть.

«Трансформеры: Последний рыцарь»

Режиссер: Майкл Бэй.

В ролях: Лора Хэддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Джон Гудман, Стэнли Туччи, Джон Туртурро.

Где смотреть: кинотеатр «Октябрь», им. Калинина, «МиниОН», «Мир».

В фильме рассказывается о том, что Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

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«Холодное танго»

Режиссер: Павел Чухрай.

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Ася Громова.

Где смотреть: кинотеатр «Мир».

Действие сюжета происходит в Литве в 1938—1946 годы. В этот страшный период никто не мог быть ни в ком уверен, поскольку не было понимания, где свой, а где чужой. На фоне этой трагедии разворачивается романтическая история Макса и Лаймы. Когда-то они мечтали прожить всю жизнь вместе, но их планы на счастливое будущее разрушила Вторая мировая война. Макс, юноша из еврейской семьи, вместе с остальными евреями попадает в лагерь смерти, где ему чудом удается выжить. Однако по возвращению в родной город он обнаруживает, что отец Лаймы оказался пособником нацистского режима, поэтому счастливого воссоединения влюбленных не происходит.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов на фестиваль в Киеве.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Гомель
 
 
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С 22 июня в кинотеатрах Гомеля добавляются в прокат два фильма.

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