В кинотеатрах Гомеля вышли новые фильмы

С 22 июня в кинотеатрах Гомеля добавляются в прокат два фильма: фантастика « Трансформеры: Последний рыцарь » и военная драма « Холодное танго ». AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильмах подробнее и подсказывает где их смотреть.

В фильме рассказывается о том, что Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с Трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории Трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

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Действие сюжета происходит в Литве в 1938—1946 годы. В этот страшный период никто не мог быть ни в ком уверен, поскольку не было понимания, где свой, а где чужой. На фоне этой трагедии разворачивается романтическая история Макса и Лаймы. Когда-то они мечтали прожить всю жизнь вместе, но их планы на счастливое будущее разрушила Вторая мировая война. Макс, юноша из еврейской семьи, вместе с остальными евреями попадает в лагерь смерти, где ему чудом удается выжить. Однако по возвращению в родной город он обнаруживает, что отец Лаймы оказался пособником нацистского режима, поэтому счастливого воссоединения влюбленных не происходит.

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