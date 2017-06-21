Дом детства Жаклин Кеннеди выставили на продажу за 49,5 миллионов долларов

В США за 49,5 миллионов долларов выставлен на продажу особняк Мэрривуд, в котором свое детство провела Жаклин Кеннеди. Об этом сообщается на сайте аукционного дома Sotheby’s.



Фото: sothebysrealty.com

Особняк Мэрривуд находится в поселке Маклин в штате Вирджиния. Как отмечает Observer, туда будущая первая леди приехала после того, как ее мать вышла замуж за наследника американской компании Standard Oil Хью Д. Очинклосса. На данный момент дом принадлежит основателю медийного конгломерата AOL Стиву Кейсу.



Фото: sothebysrealty.com

Площадь четырехэтажного дома составляет 2136 квадратных метров. В нем находятся девять спален и 11 ванн. Из окон особняка открывается вид на реку Потомак. В доме есть две прихожие, кабинет и тренажерный зал. Особняк был построен в 1919 году, но с того времени он был модернизирован и в нем проводился редизайн. Дизайнером интерьеров был Барри Диксон. Также в доме есть винный погреб с лифтом и климат-контролем.



Фото: sothebysrealty.com



Фото: sothebysrealty.com

Особняк расположен на земле в семь акров, на которой построен отдельный павильон с кухней, еще одним тренажерным залом и закрытым бассейном. Также на территории есть бассейн на улице и теннисный корт, оборудованный освещением, гараж на четыре машины, дом для службы безопасности и комнаты для прислуги.



Фото: sothebysrealty.com



Фото: sothebysrealty.com