Разница в чеке до 4 рублей. Как изменились цены на медикаменты после деноминации

С начала этого года медикаменты, по официальной статистике , подешевели на 1,7%. Тем не менее МАРТ и Минздрав намерены проанализировать цены на лекарства и подумать, как их снизить. FINANCE.TUT.BY посмотрел, как изменились цены в аптеках на конкретные медикаменты по сравнению с прошлым годом.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY. Фото носит иллюстративный характер.

Отметим, что чеки за прошлый год (за разные месяцы) нам предоставила одна из читательниц.

Так, семь позиций, приобретенных в аптеке, которая находится в Минске по адресу Уманская, 55 («Гевиран» 30 таблеток, «Эфизол» 20 таблеток, таблетница «Пилюля», тест на беременность Evitest, мазь «Ацикловир» 5 гр, фолиевая кислота 50 таблеток, тест на беременность «Вера»), в марте прошлого года обошлись в 316 500 рублей (до деноминации), а в июне этого года за тот же перечень нужно отдать 36 рублей 11 копеек — то есть на 4 рубля 46 копеек больше.

Если судить по позициям в чеках, то за год в аптеках больше всего подорожали не медпрепараты, а таблетница «Пилюля»: ее стоимость повысилась на 2 рубля 58 копеек (+36% к цене в феврале или марте прошлого года). На 2 рубля 62 копейки больше сейчас понадобится, чтобы приобрести беруши Silans.

Ценник на «АЦЦ-200» вырос на 1 рубля 20 копеек (+15% к январю прошлого года), стоимость «Ацикловир» и фолиевой кислоты осталась на прежнем уровне, а глазные капли «Неванак» стали дешевле на 2 рубля 20 копеек (-9% от ценника в июне прошлого года).









Отметим, что некоторые медикаменты в прошлом году могли быть на скидках.

Напомним, что в мае МАРТ и Минздрав создали межведомственную рабочую группу, которая проанализирует «цены на лекарства на сопоставимых товарных рынках и оценит их доступность», а также предложит, как снизить цены на медпрепараты в Беларуси.