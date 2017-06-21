Пыльный эксклюзив. 7 редких машин, которые давно не видели дороги

Редкие в наших краях автомобили порой годами пылятся под открытым небом на какой-нибудь стоянке или попросту во дворе. Кажется, что забытых раритетов больше, чем восстановленных. Мы собрали очередную подборку интересных машин, которые заждались заботливого хозяина.

Rolls-Royсe Silver Spur

Начнем с самого дорогого бренда сегодняшней подборки. На окраине Бобруйска уже давно отдыхает Silver Spur второго поколения. Эти седаны выпускались с небольшими изменениями с 1980 по 1993 год. Конкретно этот экземпляр был переделан в лимузин силами тюнинг-ателье.



Фото прислал Никита Казак

Где и когда автомобиль удлинили, неизвестно. Поэтому нельзя сказать, сколько еще подобных машин ездит по миру. Но лимузинов точно мало, счет идет максимум на пару сотен экземпляров во всем мире. Как такая эксклюзивная машина оказалась в Бобруйске, загадка. Мы знаем только, что автомобиль не растаможен. Объем мотора — 6,75 литра, пошлину страшно считать.





Volvo 264 TЕ

Еще один лимузин с февраля этого года стоит в коттеджном поселке недалеко от Минска. В отличие от предыдущего авто этот роскошный автомобиль — заводской. Удлиненную версию популярного седана компания Volvo строила с 1976 по 1984 год. За это время было собрано всего 335 экземпляров.





Машина была куплена в Москве и привезена в Минск для реставрации. По словам хозяина, уже этой осенью ее ждет процесс омоложения. Владелец машины также рассказал нам ее историю: оказывается, она была выпущена для правительства ГДР и ездила в кортеже тогдашнего руководителя республики Эриха Хоннекера.





Состояние машины очень хорошее для такого возраста. Остается только порадоваться за владельца этого авто и ждать машину на наших дорогах после реставрации.





BMW 8-series

«Восьмерка» BMW в кузове E31 — объект вожделения для многих фанатов марки по всему миру. Автомобиль быстрый, красивый и редкий — все слагаемые успеха на месте. Поэтому и цена на них только растет с годами. За машину в хорошем состоянии сегодня придется выложить около 20 000 долларов.





Всего был собран 31 621 экземпляр модели. Как минимум две из них давно ждут своих хозяев под минским небом. Состояние обоих экземпляров вызывает грусть и боль. Колесами они вросли в землю, стекла разбиты, части деталей не хватает.





Синий автомобиль, судя по толстому слою потрескавшейся краски, пытались окрасить простой кисточкой. Кто дал этим горе-реставраторам в руки эту машину? Не для такой судьбы ее создавали в Мюнхене.





Cadillac Deville

Американская классика, огромный автомобиль эпохи дешевого бензина. Этот Cadillac был выпущен сорок лет назад, в 1976 году. Переделан в катафалк силами кузовного ателье Superior. Под капотом монструозный V8 на 8,2 литра. Помирать — так с музыкой!





Точно неизвестно, для какого количества людей этот автомобиль стал последним транспортным средством, но сегодня ему самому светит автомобильное кладбище. Состояние кузова очень печальное, восстанавливать его уже, кажется, слишком дорого.





Plymouth Caravelle

Еще немного американской классики. Скромный семейный автомобиль середины 80-х годов сегодня выглядит очень необычно за счет своей деревянной отделки. Да, да — на кузове реальные дубовые панели.





Этот стиль называется Woodie, такая своеобразная дань прошлому. Раньше ради экономии металла части автомобильных кузовов делали из твердой древесины. С течением времени деревянные элементы стали только декоративными, стиль оставался популярным. Отделку «под дерево» американские автопроизводители предлагали вплоть до начала 90-х.





Самое интересное — дерево сохранилось намного лучше металла! Кузов этого авто уже не спасти, а вот деревянный декор вполне крепкий. Можно представить, как красиво эта машина выглядела в молодости. Комплектация авто очень богатая: внешний декор, полный электропакет, топовый мотор, маршрутный компьютер и потрясающий велюровый салон.





Автомобиль стоит без движения уже около пяти лет, и хозяин даже за стоянку не платит. Велика вероятность, что скоро авто уедет в Гатово.

EMW 340

Этот автомобиль можно с некоторой натяжкой назвать «советским BMW». Собирали их на заводе компании BMW в Айзенахе, который после войны оказался в советской зоне оккупации. На этом заводе развернули производство автомобилей, используя сохранившиеся чертежи и оснастку. Однако после долгих судов с компанией BMW для машин из Айзенаха придумали новую марку — EMW. Смены одной буквы оказалось достаточно для решения конфликта брендов.





В 1949 году на заводе начали выпускать новую модель EMW 340, которая была основана на довоенных наработках завода. Дизайн передней части говорит «Я не BMW, у меня и „ноздрей“ нет». Фирменную решетку радиатора BMW из двух вертикальных прорезей заменили на квадратную, закрытую хромированными брусьями. Сразу и не поймешь, что перед тобой.





Эти машины собирали до 1955 года, некоторые из них в СССР привозили с собой военные, служившие в Германии. Единицы дожили до наших дней. Этот экземпляр утратил практически всю оригинальную механику, в нем стоят агрегаты от ГАЗ-21. Реставраторам придется повозиться, чтобы вернуть его в оригинальное состояние. Этот экземпляр был найден в Беларуси и куплен для восстановления.

Audi Coupe

При виде этого авто парни из поколения жвачек Turbo пускают скупую мужскую слезу. Стремительный рубленый силуэт в духе восьмидесятых остается в памяти надолго. Сегодня Audi Coupe первых годов выпуска — интересный янгтаймер, который дарит удовольствие от езды и притягивает взгляды на дороге.





Однако именно этот забытый на парковке гипермаркета экземпляр, похоже, уже никогда не выедет на дороги. Жизнь потрепала его слишком сильно, и восстанавливать машину экономически невыгодно. Видно, что авто пытались ремонтировать, но бросили это занятие.





Эти машины выпускались с передним и полным приводом. Именно полноприводные Coupe Quattro принесли модели спортивную славу и сегодня в цене у любителей классических авто. Найти «живую» машину в продаже — большая удача и хорошее вложение денег. Со временем эти автомобили будут только дорожать.