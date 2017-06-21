Венгрия будет способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества Беларуси с ЕС

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Венгрия готова способствовать развитию отношений Беларуси с Евросоюзом, заявил министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто в четверг в Минске.

"Нашей первостепенной задачей является развитие взаимовыгодного сотрудничества между Беларусью и Евросоюзом, потому что мы в Венгрии убеждены в том, что для того, чтобы восстановить конкурентоспособность ЕС как организации, необходимы очень плодотворные и эффективные отношения с его странами-соседями", - сказал Петер Сийярто по итогам переговоров с министром иностранных дел Беларуси Владимиром Макеем, пишет Интерфакс-Запад .

Он обратил внимание на то, что Восточная Европа имеет достаточно хорошие ресурсы, а Западная Европа - передовые технологии. "Если мы совместим эти два фактора, получим передовое устойчивое развитие", - считает Сийярто.

"Живя в Центральной Европе, мы понимаем, насколько важно то, что если отношения между Западом и Востоком плохие, то и ситуация в наших странах ухудшается. Если отношения улучшаются – соответственно это приносит благо и для наших стран", - добавил он.

"Мы, центральноевропейцы, призваны к тому, чтобы способствовать укреплению отношений между Западом и Востоком", - отметил министр.

Применительно к Беларуси Сийярто заявил, что Венгрия поддерживает процесс упрощения визового режима между республикой и Евросоюзом и приветствует частичное снятие санкций в отношении страны. "Мы также хотим, чтобы Евросоюз принимал более активное участие в привлечении средств из фондов для развития экономики Беларуси", - заметил министр.

"Глядя на ваши достижения в экономике, мы также поддерживаем продвижение белорусских переговоров по членству в ВТО", - добавил он.