Гаспарян о разведчике Дроздове: он был легендой мировых спецслужб /

Уроженец Минска, легендарный советский разведчик, основатель подразделения спецназа "Вымпел", один из руководителей штурма дворца Амина в Кабуле, генерал-майор Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни. Мы связались с писателем, журналистом Арменом Гаспаряном, который был лично знаком с Юрием Ивановичем и попросили рассказать об этом необыкновенном человеке и его жизненном пути.

"Дроздов — это легенда, причем легенда не только советских и российских спецслужб, но и мировых. Он принимал участие во многих судьбоносных операциях, таких, например, как обмен Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Человек невероятных аналитических возможностей, очень требовательный к себе, умевший предвидеть на несколько шагов вперед. Это не какой-то придуманный Джеймс Бонд, а реальный человек, навсегда связавший себя с тайной разведкой", — рассказывает Гаспарян.

Как профессионал, как аналитик, Дроздов видел много больше, чем обычный обыватель, или даже политический эксперт, критично и трезво оценивал мировые события, владея глубокими знаниями и громадным опытом разведчика.

"Стремление изучить ситуацию в мельчайших подробностях, понимая, что в разведке пустяков не бывает, запомнить все нюансы — все это было характерным почерком Юрия Ивановича Дроздова", — подытожил Гаспарян.

В июне 1991 года Дроздов находился в запасе, возглавлял аналитический центр НАМАКОН, являлся почетным Президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб "Вымпел-Союз".

Аудиозапись беседы с Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.