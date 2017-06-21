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Гаспарян о разведчике Дроздове: он был легендой мировых спецслужб

22.06.2017 13:13 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Уроженец Минска, легендарный советский разведчик, основатель подразделения спецназа "Вымпел", один из руководителей штурма дворца Амина в Кабуле, генерал-майор Юрий Дроздов скончался на 92-м году жизни. Мы связались с писателем, журналистом Арменом Гаспаряном, который был лично знаком с Юрием Ивановичем и попросили рассказать об этом необыкновенном человеке и его жизненном пути.

"Дроздов — это легенда, причем легенда не только советских и российских спецслужб, но и мировых. Он принимал участие во многих судьбоносных операциях, таких, например, как обмен Рудольфа Абеля на американского летчика Пауэрса. Человек невероятных аналитических возможностей, очень требовательный к себе, умевший предвидеть на несколько шагов вперед. Это не какой-то придуманный Джеймс Бонд, а реальный человек, навсегда связавший себя с тайной разведкой", — рассказывает Гаспарян.

Как профессионал, как аналитик, Дроздов видел много больше, чем обычный обыватель, или даже политический эксперт, критично и трезво оценивал мировые события, владея глубокими знаниями и громадным опытом разведчика.

"Стремление изучить ситуацию в мельчайших подробностях, понимая, что в разведке пустяков не бывает, запомнить все нюансы — все это было характерным почерком Юрия Ивановича Дроздова", — подытожил Гаспарян.

В июне 1991 года Дроздов находился в запасе, возглавлял аналитический центр НАМАКОН, являлся почетным Президентом Ассоциации ветеранов подразделений специального назначения и спецслужб "Вымпел-Союз".

Аудиозапись беседы с Арменом Гаспаряном слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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Писатель, публицист Армен Гаспарян рассказал радио Sputnik Беларусь об одном из лучших советских разведчиков Юрии Ивановиче Дроздове.

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