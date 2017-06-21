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Беларусь начала размещать долларовые еврооблигации

22.06.2017 13:16 — Разное | Ежедневник  
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Беларусь начала размещать долларовые еврооблигации

фото: ria.ru

Беларусь начинает в четверг размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сроком 5 и 10 лет.

Об этом сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.

По его словам, ориентир доходности пятилетнего транша составляет 7-7,5%, десятилетнего транша — 7,75-8%.

Республика с 19 июня провела в США и Европе road show еврооблигаций в долларах. Организаторами выступают Citi, Raiffeisen Bank International AG и "Банк развития Беларуси".

Ранее власти Беларуси сообщали, что в 2017 году намерены выпустить еврооблигации на сумму около 800 миллионов долларов. Минфин страны отмечал, что размещение планируется примерно на семилетний срок.

Беларусь осуществила два выпуска евробондов в 2010 году и 2011 году на общую сумму 1,8 миллиарда долларов. В настоящее время в обращении находятся семилетние евробонды на 800 миллионов долларов с погашением в 2018 году.

 
 
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Беларусь начинает в четверг размещение еврооблигаций, номинированных в долларах, сроком 5 и 10 лет.

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