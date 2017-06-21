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В прокате Витебска появились новые фильмы

22.06.2017 13:40 — Разное | Tut.by  
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С 22 июня в кинотеатрах Витебска добавляются в прокат три фильма: фантастика «Трансформеры: Последний рыцарь», военная драма «Холодное танго» и исторический военный триллер «Антропоид». AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильмах подробнее и подсказывает, где их смотреть.

«Трансформеры: Последний рыцарь»

Режиссер: Майкл Бэй.

В ролях: Лора Хэддок, Марк Уолберг, Джемма Чан, Энтони Хопкинс, Джош Дюамель, Джон Гудман, Стэнли Туччи, Джон Туртурро.

Где смотреть: кинотеатр «Мир», «Дом кино».

В фильме рассказывается о том, что Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

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«Холодное танго»

Режиссер: Павел Чухрай.

В ролях: Юлия Пересильд, Риналь Мухаметов, Карина Каграманян, Сергей Гармаш, Ася Громова.

Где смотреть: кинотеатр «Мир», «Дом кино».

По сюжету действие происходит в Литве в 1938—1946 годы. В этот страшный период никто не мог быть ни в ком уверен, поскольку не было понимания, где свой, а где чужой. На фоне этой трагедии разворачивается романтическая история Макса и Лаймы. Когда-то они мечтали прожить всю жизнь вместе, но их планы на счастливое будущее разрушила Вторая мировая война. Макс, юноша из еврейской семьи, вместе с остальными евреями попадает в лагерь смерти, где ему чудом удается выжить. Однако по возвращении в родной город он обнаруживает, что отец Лаймы оказался пособником нацистского режима, поэтому счастливого воссоединения влюбленных не происходит.

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«Антропоид»

Режиссер: Шон Эллис.

В ролях: Джейми Дорнан, Киллиан Мерфи, Брайан Каспе, Кая Херманек, Sára Arnsteinová, Хана Фрейкова, Шон Махон.

Где смотреть: кинотеатр «Мир».

Основанный на реальной истории операции Антропоид, целью которой было устранение генерала СС Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии. Его устранение, посредством этой сверхсекретной операции, нанесло бы невосполнимую потерю силам нацистов и внесло огромный вклад в общую победу.

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Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш 10 билетов на фестиваль в Киеве.

Для участия вам необходимо:

1) скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2) открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

 
Теги: Витебск
 
 
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С 22 июня в кинотеатрах Витебска появилось три новых фильма.

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