В прокате Витебска появились новые фильмы

С 22 июня в кинотеатрах Витебска добавляются в прокат три фильма: фантастика « Трансформеры: Последний рыцарь », военная драма « Холодное танго » и исторический военный триллер « Антропоид ». AFISHA.TUT.BY рассказывает о фильмах подробнее и подсказывает, где их смотреть.

В фильме рассказывается о том, что Оптимус Прайм исчез. Люди ведут войну с трансформерами. Ключ к нашему будущему погребен в тайнах прошлого, в скрытой истории трансформеров на Земле. Миссия по спасению мира ложится на плечи разношерстной компании, состоящей из Кейда Йегера, Бамблби, английского лорда и профессора из Оксфорда. Пришла пора действовать. Жертвы станут героями. Герои станут злодеями. Выстоит только один мир: их или наш.

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По сюжету действие происходит в Литве в 1938—1946 годы. В этот страшный период никто не мог быть ни в ком уверен, поскольку не было понимания, где свой, а где чужой. На фоне этой трагедии разворачивается романтическая история Макса и Лаймы. Когда-то они мечтали прожить всю жизнь вместе, но их планы на счастливое будущее разрушила Вторая мировая война. Макс, юноша из еврейской семьи, вместе с остальными евреями попадает в лагерь смерти, где ему чудом удается выжить. Однако по возвращении в родной город он обнаруживает, что отец Лаймы оказался пособником нацистского режима, поэтому счастливого воссоединения влюбленных не происходит.

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Основанный на реальной истории операции Антропоид, целью которой было устранение генерала СС Рейнхарда Гейдриха. Гейдрих занимал третье место после Гитлера и Гиммлера в фашистской иерархии. Его устранение, посредством этой сверхсекретной операции, нанесло бы невосполнимую потерю силам нацистов и внесло огромный вклад в общую победу.

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