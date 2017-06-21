Продававшего соседям излишки польских «закупов» белоруса оштрафовали на 446 рублей, сообщили в экономическом суде Гродненской области.

В ноябре 2015 года житель деревни Свислочского района, не являясь индивидуальным предпринимателем, открыл у себя в доме круглосуточную точку по продаже товаров иностранного производства: чай, кофе, приправы, конфеты, витамины и прочие товары, привезенные из Польши.

— Торговля шла бойко, бизнес развивался быстро. Спросом пользовались не только продовольственные товары, но и разного рода техника. Одному знакомому он привез телевизор, другому — электроинструменты, — рассказывают в экономическом суде Гродненской области.

Как пояснил несостоявшийся предприниматель, весь 2016 год он перепродавал своим соседям "излишки". Но суд квалифицировал его действия как занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (статья 12.7 Кодекса РБ об административных правонарушениях). Такое правонарушение влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с возможной конфискацией как предметов, так и дохода, полученного в результате такой деятельности. Наказание для жителя Гродненской области — штраф с конфискацией дохода на общую сумму 446 рублей.