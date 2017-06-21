ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Продававшего соседям излишки польских "закупов" белоруса оштрафовали на 446 рублей

22.06.2017 13:38 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Продававшего соседям излишки польских «закупов» белоруса оштрафовали на 446 рублей, сообщили в экономическом суде Гродненской области.

В ноябре 2015 года житель деревни Свислочского района, не являясь индивидуальным предпринимателем, открыл у себя в доме круглосуточную точку по продаже товаров иностранного производства: чай, кофе, приправы, конфеты, витамины и прочие товары, привезенные из Польши.

— Торговля шла бойко, бизнес развивался быстро. Спросом пользовались не только продовольственные товары, но и разного рода техника. Одному знакомому он привез телевизор, другому — электроинструменты, — рассказывают в экономическом суде Гродненской области. 

Как пояснил несостоявшийся предприниматель, весь 2016 год он перепродавал своим соседям "излишки". Но суд квалифицировал его действия как занятие предпринимательской деятельностью без государственной регистрации (статья 12.7 Кодекса РБ об административных правонарушениях). Такое правонарушение влечет наложение штрафа в размере до 100 базовых величин с возможной конфискацией как предметов, так и дохода, полученного в результате такой деятельности. Наказание для жителя Гродненской области — штраф с конфискацией дохода на общую сумму 446 рублей. 

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ноябре 2015 года житель деревни Свислочского района, не являясь индивидуальным предпринимателем, открыл у себя в доме круглосуточную точку по продаже товаров...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Скидки до 50%. Какие столичные магазины устроят распродажи ко Дню независимости
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика