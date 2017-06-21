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Скидки до 50%. Какие столичные магазины устроят распродажи ко Дню независимости

22.06.2017 13:37 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и универмаги ко Дню независимости устроят распродажи товаров. Скидки на отдельные позиции будут доходить до 50%, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Так, в ТД «На Немиге» с 25 июня по 3 июля можно купить продовольственные товары со скидкой в 10%, а непродовольственные — со скидкой в 25%.

В магазинах торговой сети «Радзивилловский» увеличится количество акционных товаров до 150 наименований. В ЦУМе с 1 по 3 июля скидки составят до 30% на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей, а также обувь летнего ассортимента ООО УКХ «Марко», ИООО «Аладэн» и импортную. Чемоданы торговой марки «Пасо», «Глобротер», «Белуджио» можно будет купить на 20% дешевле, на часы настенные и будильники ООО «ОПП Часпром» — на 25% дешевле.

ГУМ 29 июня предоставит скидку в 20% на все непродовольственные товары, предусмотрены и другие праздничные акции со снижением цен до 50% на товары отдельных производителей. В ТКУП «Универмаг "Беларусь"» 1, 2 и 3 июля держатели дисконтных карт смогут купить непродовольственные товары со скидкой в 22%.

 
 
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Столичные магазины и универмаги ко Дню независимости устроят распродажи товаров. Скидки на отдельные позиции будут доходить до 50%, сообщили в Главном управлении...

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