Скидки до 50%. Какие столичные магазины устроят распродажи ко Дню независимости

Столичные магазины и универмаги ко Дню независимости устроят распродажи товаров. Скидки на отдельные позиции будут доходить до 50%, сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Так, в ТД «На Немиге» с 25 июня по 3 июля можно купить продовольственные товары со скидкой в 10%, а непродовольственные — со скидкой в 25%.

В магазинах торговой сети «Радзивилловский» увеличится количество акционных товаров до 150 наименований. В ЦУМе с 1 по 3 июля скидки составят до 30% на швейные, трикотажные изделия отдельных производителей, а также обувь летнего ассортимента ООО УКХ «Марко», ИООО «Аладэн» и импортную. Чемоданы торговой марки «Пасо», «Глобротер», «Белуджио» можно будет купить на 20% дешевле, на часы настенные и будильники ООО «ОПП Часпром» — на 25% дешевле.

ГУМ 29 июня предоставит скидку в 20% на все непродовольственные товары, предусмотрены и другие праздничные акции со снижением цен до 50% на товары отдельных производителей. В ТКУП «Универмаг "Беларусь"» 1, 2 и 3 июля держатели дисконтных карт смогут купить непродовольственные товары со скидкой в 22%.