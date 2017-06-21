Астролог: затмение в августе может запустить воссоздание СССР

Астролог Василина Мицкевич полагает, что предстоящее в августе крупное затмение может запустить не только плохие погодные события, пожары и наводнения, но даже процесс образования новых политических блоков. Об этом она сообщила в своем эксклюзивном прогнозе для радио Sputnik Беларусь.

Астролог рассказала о грядущем затмении и его возможных последствиях /

"Страны, которые образовались в результате распада Советского Союза, могут вновь объединиться, причем количество стран может быть кратным 3, то есть 3, 6, 9, 12 и может быть через 18 лет — все 15! Затмение действует в течение 18 лет, за этот период мы можем вернуться к объединению, подобному Советскому Союзу. В ближайшие полгода мы будем неоднократно наблюдать запуск этого процесса", — считает астролог.

Мицкевич добавила, что в гороскопе Советского Союза весь этот год Юпитер делает "петлю" вокруг Сатурна, как бы пытаясь разблокировать процесс развития СССР.

"В гороскопе белорусского президента тоже все складывается к тому, что он расширит свое участие во внешнеполитической жизни и Беларусь, возможно, станет одной из тех стран, которые проявят инициативу к воссозданию Советского Союза", — сказала наша собеседница.

Василина Мицкевич рекомендует обратить особое внимание на первую декаду июля, в этот период стоит быть более бдительными, ибо просматривается возможность происшествий, связанных с отравлениями, а поводом для различных ЧП могут стать нетрезвые люди.

В целом лето не обещает быть аномальным, разве что более прохладным.

Беседу с астрологом слушайте на радио Sputnik Беларусь.