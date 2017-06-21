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Астролог: затмение в августе может запустить воссоздание СССР
22.06.2017 14:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Астролог Василина Мицкевич полагает, что предстоящее в августе крупное затмение может запустить не только плохие погодные события, пожары и наводнения, но даже процесс образования новых политических блоков. Об этом она сообщила в своем эксклюзивном прогнозе для радио Sputnik Беларусь.
"Страны, которые образовались в результате распада Советского Союза, могут вновь объединиться, причем количество стран может быть кратным 3, то есть 3, 6, 9, 12 и может быть через 18 лет — все 15! Затмение действует в течение 18 лет, за этот период мы можем вернуться к объединению, подобному Советскому Союзу. В ближайшие полгода мы будем неоднократно наблюдать запуск этого процесса", — считает астролог.
Мицкевич добавила, что в гороскопе Советского Союза весь этот год Юпитер делает "петлю" вокруг Сатурна, как бы пытаясь разблокировать процесс развития СССР.
"В гороскопе белорусского президента тоже все складывается к тому, что он расширит свое участие во внешнеполитической жизни и Беларусь, возможно, станет одной из тех стран, которые проявят инициативу к воссозданию Советского Союза", — сказала наша собеседница.
Василина Мицкевич рекомендует обратить особое внимание на первую декаду июля, в этот период стоит быть более бдительными, ибо просматривается возможность происшествий, связанных с отравлениями, а поводом для различных ЧП могут стать нетрезвые люди.
В целом лето не обещает быть аномальным, разве что более прохладным.
Беседу с астрологом слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Белорусский астролог Василина Мицкевич рассказала радио Sputnik Беларусь о грядущем июле, августовском затмении и возможном восстановлении Советского Союза.
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