На трассе М6 под Щучином опрокинулась фура

Авария произошла днем 22 июня на трассе М6 в Щучинском районе. Из-за ДТП движение было временно затруднено.





По предварительной информации, водитель фуры MAN ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. На 207-м километре трассы он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжей части.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По словам водителя, он ехал с разрешенной скоростью, не маневрировал, но в какой-то момент прицеп внезапно стало сносить.













Движение в районе аварии было затруднено. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.