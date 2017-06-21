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На трассе М6 под Щучином опрокинулась фура

22.06.2017 13:53 — Разное | Tut.by  
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Авария произошла днем 22 июня на трассе М6 в Щучинском районе. Из-за ДТП движение было временно затруднено.


По предварительной информации, водитель фуры MAN ехал по трассе М6 Минск — Гродно в направлении столицы. На 207-м километре трассы он не справился с управлением, в результате чего транспортное средство опрокинулось на проезжей части.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал. По словам водителя, он ехал с разрешенной скоростью, не маневрировал, но в какой-то момент прицеп внезапно стало сносить.






Движение в районе аварии было затруднено. Причины и обстоятельства ДТП выясняют сотрудники ГАИ.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Авария произошла днем 22 июня. Движение было затруднено.

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