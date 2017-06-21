Сейм Польши принял решение о сносе коммунистических памятников

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Сейм Польши принял поправки к закону о декоммунизации, которые предполагают снос около 500 памятников, "прославляющих коммунизм.

В апреле 2016 года в Польше вступил в силу закон о декоммунизации, который предполагает запрет на пропаганду тоталитарных режимов в названиях зданий, дорог, улиц, мостов или площадей. Под пропагандой понимается использование фамилий, названий организаций, событий или дат, "символизирующих коммунизм или любой другой тоталитарный режим", пишет korrespondent.net .

Согласно новым поправкам сносу также подлежат памятники и памятные камни, "прославляющие коммунизм". Согласно данным воевод, в стране установлены порядка 490 таких монументов.

Предполагается, что памятники будут разбирать после консультаций с Институтом национальной памяти, закон не коснется объектов, установленных на кладбищах и не выставленных на публичное обозрение.

Ранее власти Киева объяснили, почему не декоммунизировали Родину-мать в Киеве.

На сегодня в столице не демонтированными остаются 10 памятников и 18 памятных знаков

В июне в Одесской области демонтировали памятник Котовскому.