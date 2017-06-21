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Министр экономики - о средней зарплате в 1000 рублей: нужно выполнить поручение президента
Средняя зарплата белорусов должна составить к концу этого года 1000 рублей, а в 2018-м году — дальше «сбалансированно» расти. Заявил министр экономики Владимир Зиновский на пятом заседании межведомственной рабочей группы по формированию прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год,
На заседании также рассматривали прогноз основных параметров экономического развития, параметры важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2018 год и плановый период.
По мнению Владимира Зиновского, дополнительного обсуждения требует численность занятых в экономике, в частности, вопрос создания новых высокопроизводительных рабочих мест, что позволяет одновременно не допустить снижения занятости и обеспечить рост ВВП.
На заседании также обсуждали вопросы, касающиеся уточнения прогнозных параметров денежно-кредитной политики, инфляции, оценки темпов роста номинальной заработной платы в текущем году и на период до 2020 года.
Говоря о подходах к денежно-кредитной политике и прогнозированию роста цен, Владимир Зиновский подчеркнул важность дальнейшего снижения инфляции и последующего снижения процентных ставок для создания понятных условий, в которых представители реального сектора, в том числе предприятия-экспортеры, смогут уверенно разрабатывать свои бизнес-планы, уточнили в пресс-службе Минэкономики.
Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко
В апреле этого года президент
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Средняя зарплата белорусов должна составить к концу этого года 1000 рублей, а в 2018-м году - дальше "сбалансированно" расти, заявил министр экономики Владимир...
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