Министр экономики - о средней зарплате в 1000 рублей: нужно выполнить поручение президента

Средняя зарплата белорусов должна составить к концу этого года 1000 рублей, а в 2018-м году — дальше «сбалансированно» расти. Заявил министр экономики Владимир Зиновский на пятом заседании межведомственной рабочей группы по формированию прогноза социально-экономического развития Беларуси на 2018 год, уточнили в пресс-службе ведомства.



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На заседании также рассматривали прогноз основных параметров экономического развития, параметры важнейших денежно-кредитных показателей и основных направлений бюджетно-финансовой и налоговой политики Беларуси на 2018 год и плановый период.

По мнению Владимира Зиновского, дополнительного обсуждения требует численность занятых в экономике, в частности, вопрос создания новых высокопроизводительных рабочих мест, что позволяет одновременно не допустить снижения занятости и обеспечить рост ВВП.

На заседании также обсуждали вопросы, касающиеся уточнения прогнозных параметров денежно-кредитной политики, инфляции, оценки темпов роста номинальной заработной платы в текущем году и на период до 2020 года.

Говоря о подходах к денежно-кредитной политике и прогнозированию роста цен, Владимир Зиновский подчеркнул важность дальнейшего снижения инфляции и последующего снижения процентных ставок для создания понятных условий, в которых представители реального сектора, в том числе предприятия-экспортеры, смогут уверенно разрабатывать свои бизнес-планы, уточнили в пресс-службе Минэкономики.

Напомним, в ноябре прошлого года Александр Лукашенко поручил вернуть среднюю зарплату на уровень 500 долларов в 2017 году. Но с условием соответствующего роста производительности труда.

В апреле этого года президент заявил , что зарплата в 1000 рублей — это тот минимум, который государство должно помочь людям заработать. Достижение средней зарплаты в Беларуси в 2017 году размером в 1000 рублей, как того требует Александр Лукашенко, реально, заявила 1 мая министр труда и соцзащиты Ирина Костевич.