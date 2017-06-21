Разбираемся в тонкостях установки бетонного забора



Бетонные заборы являются отличной альтернативой дорогостоящим и затратным ограждениям из кирпича и натурального камня. Производятся заборы в разнообразных конфигурациях, размерах и декоративных оформлениях.

Правила залива фундамента под бетонную ограду





Для ограждения используется ленточно-столбовой тип бетонной изгороди. Осуществляется заливка поэтапно: начинается с детальной разметки участка, установки несущих столбов, деревянной опалубки для защиты забора и арматурного каркаса из связанных или сваренных прутьев. Заполняется конструкция бетонным раствором марки М200. В качестве добавок заливки используется керамзит, мелкая галька или щебень. Дефекты, образованные во время укладки бетонной смеси, удаляют строительным вибратором.

Технология установки ограждения из бетона





Стандартный размер плиты для бетонного забора составляет 2 м в длину и 0,5 м в ширину. Необходимое же количество платформ рассчитывается заранее и в точном соответствии с измерительными параметрами. Вариант установки забора определяется с учетом конфигурации ограждения и характера ландшафтной зоны. Монтаж производится одним из двух способов — паззловым или столбовым поочередным. Первый позволяет возвести забор в максимально короткие сроки.

Сколько весит конструкция?





Арболитовые заборы достаточно тяжеловесны и предполагают в процессе установки применение вспомогательной техники. Вес конструкции определяется маркой бетона и его составом. Выделяют 4 типа бетона — легкий и тяжелый, особо легкий и особо тяжелый, — каждый из которых имеет свой спектр применения и конструкторские особенности. Вычисляется оптимальный весовой коэффициент изгороди по специальной схеме, поэтому сказать однозначно, каким должен быть вес бетонного забора, нельзя.

Виды бетонных заборов





Существует разные виды арболитовой ограды:

Монолитная . Прочные и долговечные заборы.

. Прочные и долговечные заборы. Сборная или секционная . Состоит из разнофактурных плит.

. Состоит из разнофактурных плит. Блочная . Соединяется между собой цементом по принципу кирпичной кладки.

. Соединяется между собой цементом по принципу кирпичной кладки. Самостоящая . Собирается из железобетонных плит с широким основанием.

. Собирается из железобетонных плит с широким основанием. Одно- и двусторонняя. Одинаковая с обеих сторон конструкции.

Выбор варианта ограждения зависит от климатических условий и характеристик земельного участка.

Что дешевле — бетон или металлопрофиль?





Оба вида оград отличаются мобильностью, оперативностью установки и ценой, формирующейся на основе стоимости опор, материала сооружения и способа монтажа конструкции. Последний фактор является определяющим при заказе бетонной изгороди, так как во время ее установки может потребоваться специальная техника. Влияет на увеличение цены забора также его модель и геометрическая форма. Но даже при наличии ряда специфики бетона и металлопрофиля стоимость таких заборов будут почти одинаковой.

Правила покраски бетонного ограждения





Из-за усадки конструкции красить новую изгородь следует через год. Для обеспечения же хорошей адгезии пигмента с бетоном обрабатываемая поверхность должна быть чистой и шероховатой. Завершает подготовительный этап к окрашиванию ограды грунтование стен. Сама краска наносится кистью, валиком или пульверизатором в направлении сверху вниз. При многослойной покраске изгороди, повторная манипуляция проводится только после полного высыхания первого слоя.

Выбор краски





Цвет краски для забора подбирается с учетом стилистики дома и ландшафтного дизайна. Окрашивается ограждение, как правило, в практичные матовые оттенки, позволяющие замаскировывать возможные поверхностные дефекты. Больше всего для оформления подходят силикатные, масляные, акриловые, латексные, водоэмульсионные и резиновые краски. Палитра может быть разной. Главное, чтобы бетонный забор не выбивался из общего архитектурного ансамбля и гармонировал с окружающей средой.

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