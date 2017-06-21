|
МЧС опубликовало видео спасения ребенка в Речице
22.06.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь
Инцидент произошел накануне вечером в Речице на улице Достоевского в жилом доме 35. Сотрудники милиции сообщили спасателям, что по подоконнику на девятом этаже ползает маленький ребенок. Работники МЧС были на месте через пять минут.
Милиционер, разговаривая с мальчиком через закрытую дверь, завлек ребенка обратно в квартиру. В это время спасатели с помощью автолестницы смогли проникнуть в дом через открытое окно. Когда ребенок был в безопасности, милиция отправилась на поиски его матери.
Выяснилось, что мама четырехлетнего малыша была на работе, а присмотреть за сыном она попросила тетю малыша. В какой-то момент женщине также понадобилось уйти по своим делам, и племянник остался один.
Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям МЧС и МВД. Сейчас следствие проводит проверку.
Спасатели обратились к родителям с призывом не оставлять маленьких детей одних дома.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Четырехлетний ребенок ходил по подоконнику девятого этажа жилого дома в Речице (Гомельская область). В сети появилось видео спасения малыша.
|
Архив (Разное)
Комментарии