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МЧС опубликовало видео спасения ребенка в Речице

22.06.2017 14:40 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Инцидент произошел накануне вечером в Речице на улице Достоевского в жилом доме 35. Сотрудники милиции сообщили спасателям, что по подоконнику на девятом этаже ползает маленький ребенок. Работники МЧС были на месте через пять минут.

МЧС опубликовало видео спасения ребенка в Речице
© Фото: МЧС Беларуси
Один дома: спасатели сняли ребенка с подоконника 9-го этажа в Речице

Милиционер, разговаривая с мальчиком через закрытую дверь, завлек ребенка обратно в квартиру. В это время спасатели с помощью автолестницы смогли проникнуть в дом через открытое окно. Когда ребенок был в безопасности, милиция отправилась на поиски его матери.

Выяснилось, что мама четырехлетнего малыша была на работе, а присмотреть за сыном она попросила тетю малыша. В какой-то момент женщине также понадобилось уйти по своим делам, и племянник остался один.

Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям МЧС и МВД. Сейчас следствие проводит проверку.

Спасатели обратились к родителям с призывом не оставлять маленьких детей одних дома. 

 
 
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Четырехлетний ребенок ходил по подоконнику девятого этажа жилого дома в Речице (Гомельская область). В сети появилось видео спасения малыша.

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