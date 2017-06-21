МЧС опубликовало видео спасения ребенка в Речице

Инцидент произошел накануне вечером в Речице на улице Достоевского в жилом доме 35. Сотрудники милиции сообщили спасателям, что по подоконнику на девятом этаже ползает маленький ребенок. Работники МЧС были на месте через пять минут.

Милиционер, разговаривая с мальчиком через закрытую дверь, завлек ребенка обратно в квартиру. В это время спасатели с помощью автолестницы смогли проникнуть в дом через открытое окно. Когда ребенок был в безопасности, милиция отправилась на поиски его матери.

Выяснилось, что мама четырехлетнего малыша была на работе, а присмотреть за сыном она попросила тетю малыша. В какой-то момент женщине также понадобилось уйти по своим делам, и племянник остался один.

Трагедии удалось избежать благодаря слаженным действиям МЧС и МВД. Сейчас следствие проводит проверку.

Спасатели обратились к родителям с призывом не оставлять маленьких детей одних дома.