Как сохранять память о ВОВ: кейсы Беларуси и Молдовы

22 июня во многих постсоветских странах — День памяти и скорби: именно в этот день в 1941 году Германия напала на СССР и началась Великая Отечественная война. Впрочем, в некоторых странах важность тех событий пытаются нивелировать, а за упоминание в экзаменационных работах термина "Великая Отечественная война" выпускникам молдавских школ и вузов снижают оценки.



© Sputnik / Виктор Толочко Политолог: ВОВ - краеугольный камень идеологии Беларуси

"О взглядах власти можно судить по заявлению одного из бывших руководителей Молдовы, который говорил, что страна проиграла в Великую Отечественную войну… Он, конечно, отображал позицию Румынии, хотя даже в Румынии не хотят причислять свою страну к разряду проигравших, хотя они и участвовали в войне против СССР вместе с Гитлером", — рассказал доцент Приднестровского университета имени Т. Г. Шевченко, доктор исторических наук Петр Шорников.

По словам специалиста, фальсификации истории Великой Отечественной происходят и на государственном уровне в Молдове. Шорников напомнил: в стране нет своего учебника истории — все учатся по румынским. Сам он издал не так давно монографию — в этом ему помог нынешний президент Молдовы Игорь Додон еще до вступления в должность.

В целом же в Молдове продолжается своеобразное сражение за историю, хотя и Шорников, и исполнительный директор Фонда "Содружество", историк, политолог, доктор философии Борис Шаповалов уверены, что нельзя переписывать или менять историю, ведь она — не орудие пропаганды, а наука.



© REUTERS Vasily Fedosenko 22 июня: в этот день гитлеровская Германия напала на СССР

При этом все согласились, что белорусский опыт памяти заслуг Великой Отечественной войны можно ставить в пример. Как напомнил в ходе видеомоста политолог Александр Шпаковский, в республике огромное внимание уделяют сохранению и поддержанию памяти, проходят памятные мероприятия.

В обсуждении важности памяти о Великой Отечественной войне также принимали участие эксперты из Кыргызстана. Экс-начальник Генерального штаба Вооруженных сил Кыргызстана Асанбек Алымкожоев и исполнительный директор общественного фонда "Единство" Олег Сернецкий рассказали, что в стране по-прежнему преподают историю Великой Отечественной войны, и с сохранением исторической памяти у киргизов не так много проблем, как у Молдовы.