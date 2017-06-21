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Белорусский Ан-2 нарушил воздушное пространство Литвы

22.06.2017 15:10 — Разное | БДГ  
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Гражданский самолет Ан-2 залетел на территорию Литвы, нарушив этим ее воздушное пространство.

Граница была пересечена дважды 21 июня, в среду, самолет находился в воздушном пространстве Литвы в промежутках с 14.03 до 14.07 и с 14.14 до 14.17.

Инцидент был зафиксирован как радарами, так и визуально. Об этом сообщает DELFI со ссылкой на Минобороны Литвы.

МИД Литвы вручил в связи с инцидентом дипломатическую ноту временной поверенной в делах Беларуси в Литве. 

Белорусское официальное агентство БелТА сообщает, что министерству транспорта и коммуникаций Беларуси известно о случае нарушения границы, но ожидается поступление официальной информации с литовской стороны. Предполагается, что самолет Ан-2 пересек литовскую границу во время планового мониторинга сельхозугодий.

Фото: pixabay.com

 
 
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Гражданский самолет Ан-2 залетел на территорию Литвы, нарушив этим ее воздушное пространство.

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