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В России начали блокировать доступ к Google

22.06.2017 15:14 — Разное | Tut.by  
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Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Об этом сообщает издание «Медуза».


Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо» и московский провайдер «Авакс». Кроме того, сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил «Медузе», что домен появился в «выгрузке».

Вот что видят пользователи, когда пытаются воспользоваться поисковиком:


Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.

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Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года.

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