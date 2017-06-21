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В России начали блокировать доступ к Google
Роскомнадзор предписал провайдерам заблокировать российский домен поисковика Google (google.ru). Об этом сообщает издание «
Уже известно, что домен заблокировали провайдеры ТТК, «Акадо» и московский провайдер «Авакс». Кроме того, сотрудник местного провайдера в Обнинске Калужской области подтвердил «Медузе», что домен появился в «выгрузке».
Вот что видят пользователи, когда пытаются воспользоваться поисковиком:
Домен находился в списке запрещенных сайтов с 2016 года. Почему его предписали заблокировать именно сейчас, неизвестно.
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