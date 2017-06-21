ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Год после британского референдума Brexit: кто в очереди на выход из ЕС?

22.06.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Политолог Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь данные опроса французской социологической компании IFop проведенного в европейских странах  в рамках проекта Sputnik.Мнения о том, последуют ли в ближайшее время другие государства за Великобританией.

Опрос проводился в четырех странах Евросоюза - Германии, Италии, Франции и Великобритании. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, сколько стран в ближайшее время могут покинуть ЕС: одна, несколько, или ни одной. Результаты вполне можно назвать впечатляющими. 55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что следуя примеру Великобритании, из Евросоюза в ближайшие годы выйдут еще несколько стран. Только треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.

Год после британского референдума Brexit: кто в очереди на выход из ЕС?
© REUTERS Peter Nicholls
Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

"Это тревожный сигнал, но за последний год после референдума в Великобритании, мы этих сигналов видели куда больше. Другими словами, я думаю, что последние тенденции минимизируют возможность того, что в самое ближайшее время состоится выход еще кого-то из Европейского союза. Более того, мы еще не наблюдали болезненный процесс, который ждет Великобританию. А там помимо объективных факторов, которые осложнят жизнь британцам по разным направлениям, лидеры других европейских государств сделают все возможное, чтобы эта пилюля, которую получит население Великобритании в результате Brexit, была максимально горькой. Чтобы был контр-пример для других стран", — считает политолог.

Социально и гендерно результаты опроса также неоднородны. Во Франции мужчины чаще женщин выразили уверенность в том, что несколько стран в скором времени покинут Евросоюз. В Германии же все наоборот: мужчины уверенны в будущем единого европространства. Правда, восточные немцы больше западных высказались за скорый выход одной или нескольких стран.

Везде низкоквалифицированные специалисты чаще высококвалифицированных, и люди с более низким уровнем образования считают, что скоро ЕС покинут несколько стран. Высокий уровень скепсиса к судьбе Евросоюза сохраняется у жителей Италии, Испании, а также Греции и Португалии.

"Те люди, которые регулярно читают европейскую прессу, высказывали бы другое мнение. Потому, что вся ведущая пресса в последнее время фиксирует противоположные мнения. Особенно после победы Макрона на президентских выборах. Многие воспринимают его победу, как слом тенденций и поражение надежд евроскептиков. Политика и голоса людей часто определяются медийными тенденциями. Поэтому эти последние события нам говорят, что навряд ли в ближайшие год-два возможны какие-то кардинальные изменения, с точки зрения выхода каких-то стран из ЕС, или даже декларации подобных действий", — сказал Прейгерман. 

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года. За выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. Переговоры по условиям выхода периодически заходят в тупик, и продолжаются до сих пор. Великобритания может выйти из ЕС уже к 2019 году.

Комментарий директора по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб", политолога Евгения Прейгермана на тему последнего опроса в европейских странах слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политолог Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь данные опроса европейцев, большинство респондентов которого выразило уверенность, что вслед...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусский Ан-2 нарушил воздушное пространство Литвы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика