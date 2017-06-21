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Год после британского референдума Brexit: кто в очереди на выход из ЕС?
22.06.2017 15:12 — Разное | Sputnik Беларусь
Политолог Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь данные опроса французской социологической компании IFop проведенного в европейских странах в рамках проекта Sputnik.Мнения о том, последуют ли в ближайшее время другие государства за Великобританией.
© REUTERS Peter Nicholls
"Это тревожный сигнал, но за последний год после референдума в Великобритании, мы этих сигналов видели куда больше. Другими словами, я думаю, что последние тенденции минимизируют возможность того, что в самое ближайшее время состоится выход еще кого-то из Европейского союза. Более того, мы еще не наблюдали болезненный процесс, который ждет Великобританию. А там помимо объективных факторов, которые осложнят жизнь британцам по разным направлениям, лидеры других европейских государств сделают все возможное, чтобы эта пилюля, которую получит население Великобритании в результате Brexit, была максимально горькой. Чтобы был контр-пример для других стран", — считает политолог.
Социально и гендерно результаты опроса также неоднородны. Во Франции мужчины чаще женщин выразили уверенность в том, что несколько стран в скором времени покинут Евросоюз. В Германии же все наоборот: мужчины уверенны в будущем единого европространства. Правда, восточные немцы больше западных высказались за скорый выход одной или нескольких стран.
Везде низкоквалифицированные специалисты чаще высококвалифицированных, и люди с более низким уровнем образования считают, что скоро ЕС покинут несколько стран. Высокий уровень скепсиса к судьбе Евросоюза сохраняется у жителей Италии, Испании, а также Греции и Португалии.
"Те люди, которые регулярно читают европейскую прессу, высказывали бы другое мнение. Потому, что вся ведущая пресса в последнее время фиксирует противоположные мнения. Особенно после
Комментарий директора по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб", политолога Евгения Прейгермана на тему последнего опроса в европейских странах слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Политолог Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь данные опроса европейцев, большинство респондентов которого выразило уверенность, что вслед...
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