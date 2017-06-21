Политолог Евгений Прейгерман прокомментировал на радио Sputnik Беларусь данные опроса французской социологической компании IFop проведенного в европейских странах в рамках проекта Sputnik.Мнения о том, последуют ли в ближайшее время другие государства за Великобританией.

Год после британского референдума Brexit: кто в очереди на выход из ЕС? /

Опрос проводился в четырех странах Евросоюза - Германии, Италии, Франции и Великобритании. Респондентам предлагалось ответить на вопрос, сколько стран в ближайшее время могут покинуть ЕС: одна, несколько, или ни одной. Результаты вполне можно назвать впечатляющими. 55% британцев, половина итальянцев (50%), 42% французов и 39% немцев считают, что следуя примеру Великобритании, из Евросоюза в ближайшие годы выйдут еще несколько стран. Только треть французов (33%) и итальянцев (32%), 39% немцев и только 18% британцев считают, что ни одна страна не выйдет из ЕС.



© REUTERS Peter Nicholls Европейцы уверены, что за Великобританией из ЕС выйдут и другие страны

"Это тревожный сигнал, но за последний год после референдума в Великобритании, мы этих сигналов видели куда больше. Другими словами, я думаю, что последние тенденции минимизируют возможность того, что в самое ближайшее время состоится выход еще кого-то из Европейского союза. Более того, мы еще не наблюдали болезненный процесс, который ждет Великобританию. А там помимо объективных факторов, которые осложнят жизнь британцам по разным направлениям, лидеры других европейских государств сделают все возможное, чтобы эта пилюля, которую получит население Великобритании в результате Brexit, была максимально горькой. Чтобы был контр-пример для других стран", — считает политолог.

Социально и гендерно результаты опроса также неоднородны. Во Франции мужчины чаще женщин выразили уверенность в том, что несколько стран в скором времени покинут Евросоюз. В Германии же все наоборот: мужчины уверенны в будущем единого европространства. Правда, восточные немцы больше западных высказались за скорый выход одной или нескольких стран.

Везде низкоквалифицированные специалисты чаще высококвалифицированных, и люди с более низким уровнем образования считают, что скоро ЕС покинут несколько стран. Высокий уровень скепсиса к судьбе Евросоюза сохраняется у жителей Италии, Испании, а также Греции и Португалии.

"Те люди, которые регулярно читают европейскую прессу, высказывали бы другое мнение. Потому, что вся ведущая пресса в последнее время фиксирует противоположные мнения. Особенно после победы Макрона на президентских выборах . Многие воспринимают его победу, как слом тенденций и поражение надежд евроскептиков. Политика и голоса людей часто определяются медийными тенденциями. Поэтому эти последние события нам говорят, что навряд ли в ближайшие год-два возможны какие-то кардинальные изменения, с точки зрения выхода каких-то стран из ЕС, или даже декларации подобных действий", — сказал Прейгерман.

Референдум о выходе Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 года . За выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9% проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1% избирателей. Переговоры по условиям выхода периодически заходят в тупик, и продолжаются до сих пор. Великобритания может выйти из ЕС уже к 2019 году.

Комментарий директора по исследованиям дискуссионного сообщества "Либеральный клуб", политолога Евгения Прейгермана на тему последнего опроса в европейских странах слушайте на радио Sputnik Беларусь.