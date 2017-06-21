Пентагон потратил 94 миллиона долларов на неправильный камуфляж

Пентагон девять лет подряд финансировал неподходящую форму для армии Афганистана: вместо камуфляжа песочного цвета, закупался лесной и по завышенной цене. Это стало известно из доклада , опубликованного комиссией по контролю за средствами на восстановление Афганистана (SIGAR).



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Из документа следует, что Министерство обороны США с 2008 по 2017 годы выделило 93,81 миллионов долларов на «лесную» униформу. Всего было закуплено более 1,36 миллионов комплектов из брюк и рубашки, а также дополнительные 88 тысяч брюк для афганских полицейских.

Комиссия установила, что на форму было потрачено на 28 миллионов долларов больше обычного. Цвет камуфляжа выбирал уже бывший министр обороны Афганистана Абдула Вархим Вардак. Высокопоставленный военный при выборе формы исходил из собственных предпочтений, не считаясь с природными условиями страны, где только 2% территории занято лесами.

Афганистан всегда отличался высоким уровнем коррупции. Например, международная неправительственная организация по борьбе с коррупцией и исследованию уровня коррупции по всему миру Transparency International в 2016 году поставила Афганистан восьмое место по уровню коррупции в мире. В 2015 году у этой страны было третье место в рейтинге.