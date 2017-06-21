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Просроченная задолженность минчан за "коммуналку" составила почти 1700 средних зарплат
На начало июня просроченная задолженность минчан за ЖКУ (неуплата больше 6 месяцев) составила в общей сложности 1 867 407 рублей. Не смогли вовремя рассчитаться за коммунальные услуги по 4 616 лицевым счетам, сообщили агентству «
Получается, что минчане задолжали за услуги ЖКУ почти 1700 средних зарплат. Напомним, в апреле в столице в среднем
Для сравнения: в начале июля прошлого года просроченная задолженность за ЖУК в Минске
При этом на начало июня этого года в столице собственники и наниматели квартир в домах, находящихся на обслуживании районных предприятий ЖКХ, а также проживающие в индивидуальных домовладениях, задолжали за жилищно-коммунальные услуги почти 5,5 миллиона рублей. Отметим, что в это число входят те, кто не расплачивается за ЖКУ меньше 6 месяцев.
Просроченными оказались 52 тысяч лицевых счетов, что составляет 7% от их общего количества. При этом подавляющее большинство неплательщиков не относятся к категории социально неблагополучных, неработающих, злоупотребляющих спиртным, отметили в едином РСЦ. Об этом свидетельствует тот факт, что по 44 тысяч лицевых счетов задолженность не превышает трех месяцев.
— За январь-май текущего года предупреждения о приостановлении предоставления некоторых ЖКУ были направлены 41 454 собственникам и нанимателям квартир, — констатировала главный специалист единого РСЦ Минска Элла Лазарева. — Из них 35 291 сразу внесли необходимые суммы. В итоге были отключены 6163 потребителя. Но и многие из них вскоре все оплатили.
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На начало июня просроченная задолженность минчан за ЖКУ (неуплата больше 6 месяцев) составила в общей сложности 1 867 407 рублей.
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