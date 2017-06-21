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Джордж Клуни продал свой бренд текилы за миллиард долларов

22.06.2017 15:45 — Разное | Ежедневник  
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Джордж Клуни продал свой бренд текилы за миллиард долларов

фото: Brsu.su

У голливудского актера Джорджа Клуни, который недавно стал отцом близнецов, снова есть повод для празднования.

Премиальный американский бренд текилы Casamigos, одним из основателей которого был Клуни, куплен британским алкогольным гигантом Diageo за 1 млрд долларов.

Соглашение с Diageo было подписано всего спустя пару недель после того, как жена актера Амаль Клуни родила двойню - девочку и мальчика. Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе со своими друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом. По их словам, бренд Casamigos (в переводе с испанского - "дом друзей") родился после ночных дружеских посиделок с текилой. В Diageo заявили о намерении сделать Casamigos международным брендом. 

 
 
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У голливудского актера Джорджа Клуни, который недавно стал отцом близнецов, снова есть повод для празднования.

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