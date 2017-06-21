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Беларусь открыта для широкого сотрудничества с Венгрией по всем направлениям и готова поддержать взаимовыгодные проекты.

Об этом заявил премьер-министр страны Андрей Кобяков на встрече с министром иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петером Сийярто в четверг в Минске, пишет Интерфакс .

"Это не первый ваш визит в нашу страну, и мы рассматриваем это как свидетельство готовности Венгрии к дальнейшей активизации и развитию наших двусторонних связей", - сказал А.Кобяков, слова которого цитирует пресс-служба правительства.

По мнению руководителя правительства, у двух стран большой потенциал для развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. "Есть ряд перспективных направлений, таких как банковская сфера, сельское хозяйство, атомная энергетика, сельскохозяйственное машиностроение, где надо обсудить возможности для перспективных двусторонних проектов", - заявил Кобяков.

При этом он отметил, что открытое, доверительное и конструктивное взаимодействие двух стран предполагает отсутствие закрытых тем для обсуждения, готовность к совместному поиску приемлемых решений по любым проблемным вопросам.

Премьер-министр также напомнил о преимуществах сотрудничества с Беларусью. Среди них выгодное географическое положение страны, высококвалифицированные кадры, современный технический уровень предприятий, членство в ЕАЭС. "Иностранные компании могут снизить инвестиционные затраты, налоговую нагрузку при размещении своего бизнеса в рамках свободных экономических зон, индустриального парка "Великий камень", малых и средних городах Беларуси", - добавил А.Кобяков.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларусь предлагает Венгрии сотрудничество в АПК, банковском секторе и атомной энергетике Беларусь открыта для широкого сотрудничества с Венгрией по всем направлениям и готова поддержать взаимовыгодные проекты.

По данным пресс-службы правительства, в январе-апреле 2017 года торговый оборот между Беларусью и Венгрией составил 57,3 млн долларов и вырос на 9,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Белорусский экспорт увеличился на 14,6% до 21,2 млн долларов. Импорт из Венгрии возрос на 6,3% (36 млн долларов).