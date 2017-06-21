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Лукашенко о заборах и мостах
22.06.2017 16:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал страны Центрально-Европейской инициативы наводить мосты между различными интеграционными структурами, об этом шла речь во время встречи Главы государства с министрами иностранных дел стран-участниц ЦЕИ в Минске.
"Беларусь избрала в качестве главной темы своего председательства продвижение совместимости и взаимодополняемости в Большой Европе. Находясь на евразийском перекрестке, наши государства сталкиваются со схожими сложностями в социально-экономическом развитии. В то же время это создает огромные возможности для расширения торговли и активизации связей в других сферах", — сказал президент.
На фоне заявлений наших северных соседей — Литвы и Латвии, о строительстве заборов на границе с Беларусью, Александр Лукашенко выразил уверенность, что "сейчас надо строить не новые железные занавесы, а вместе наводить мосты между различными интеграционными структурами на континенте".
Белорусский президент рассматривает председательство Беларуси в ЦЕИ, как отличное подспорье для интенсификации взаимодействия с другими ее странами-членами. В состав Центрально-Европейской инициативы входит 18 стран, среди которых Албания, Австрия, Беларусь, Босния-Герцеговина, Болгария, Хорватия, Чехия, Венгрия, Италия, Македония, Молдова,Черногория, Польша, Румыния, Сербия, Словакия, Словения и Украина.
Фрагмент встречи президента Беларуси с главами дипломатических ведомств стран ЦЕИ слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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Александр Лукашенко рассматривает председательство Беларуси в ЦЕИ как возможность улучшить взаимодействие со странами-членами Центрально-Европейской...
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