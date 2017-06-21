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Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО

22.06.2017 16:06 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн — Sputnik. Польские власти намерены исключить Беловежскую пущу из списка всемирного природного наследия ЮНЕСКО, сообщает телеканал TVN24.

Польша хочет исключить Беловежскую пущу из природного наследия ЮНЕСКО
© Фото: Никита Бышнёв (AVES)
Беловежскую пущу начали повторно заболачивать

В четверг министр окружающий среды Польшы Ян Шишко вместе с послами стран ЕС посетил пущу и рассказал о своем обращении в прокуратуру с просьбой разрешить эту проблему.

"В 2014 году, нарушая закон международный, незаконно введена Беловежская пуща в список всемирного природного наследия ЮНЕСКО", — заявил Шишко.

По его словам, после того как пущу была включена в список ЮНЕСКО, на территории заповедника стало невозможно ведение деятельности человека. "Весь мир стал требовать ограничить использование лесов пущи", — сказал министр.

Шишко добавил, что в результате начали гибнуть деревья — их уничтожают болезни и насекомые. Кроме того, невозможность мелиорации, по словам министра, также негативно влияет на фауну пущи.

Шишко видит возможность разрешить ситуацию, включив Беловежскую пущу в список культурно-природного наследия ЮНЕСКО, исключив ее из списка природного наследия.

Министр убежден, что в настоящее время на территории пущи имеется юридическое противоречие. "С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательства человека", — сказал он.

Польская оппозиция уже отреагировала на заявление Шишко. Так, депутат партии Гражданская платформа Славомир Нитрас вынес на трибуну Сейма мешок с опилками. "Это опилки, они еще пахнут лесом, но лесом уже не являются. Вся Польша полна опилок, только вы здесь не хотите об этом говорить. Это символ ваших правительств, — опилки", — сказал Нитрас.

Он подчеркнул, что Беловежская пуща является "символом и материальным наследием человечества и поляков".

Ранее польская сторона приняла решение о санитарной вырубке части Беловежской пущи, которая не является территорией заповедника. Сообщалось, что причиной такого решения стала безуспешная борьба лесников с жуком-короедом, уничтожающим деревья.

Беловежская пуща, через которую проходит граница между Беларусью и Польшей, является крупнейшим остатком первобытного леса в Европе. На польской территории находится Беловежский национальный парк, включенный в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

 
Теги: Минск
 
 
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Польская оппозиция резко отреагировала на заявление министра окружающей среды, который уверен, что таким образом он спасает заповедник.

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