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Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол
22.06.2017 16:23 — Разное | Ежедневник
фото: wmj.ru
Британский принц Гарри рассказал о нежелании всех членов королевской семьи наследовать престол. Об этом представитель династии Виндзоров сообщил в интервью изданию Newsweek.
Отвечая на вопрос журналиста о том, желает ли кто-нибудь из родственников или он сам занять трон, 32-летний Гарри ответил отрицательно: «Нет, но мы исполним свои обязательства в нужное время».
Как отмечает автор материала, принц «никогда не скрывал нежелания занимать самый высокий титул в стране, а теперь заявил об аналогичном настрое отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма», пишет
Гарри также поделился взглядами молодого поколения королевской семьи на монархию: «Монархия — это сила добра. Мы хотим сохранить позитивную атмосферу, созданную королевой за 60 лет, но не будем пытаться в точности повторять за ней».
Принц Генри (Гарри) Уэльский — младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, занимает пятое место в очереди на британский престол. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.
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Британский принц Гарри рассказал о нежелании всех членов королевской семьи наследовать престол. Об этом представитель династии Виндзоров сообщил в интервью...
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