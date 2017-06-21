ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол

22.06.2017 16:23 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Принц Гарри признался в нежелании всей родни наследовать престол

фото: wmj.ru

Британский принц Гарри рассказал о нежелании всех членов королевской семьи наследовать престол. Об этом представитель династии Виндзоров сообщил в интервью изданию Newsweek.

Отвечая на вопрос журналиста о том, желает ли кто-нибудь из родственников или он сам занять трон, 32-летний Гарри ответил отрицательно: «Нет, но мы исполним свои обязательства в нужное время».

Как отмечает автор материала, принц «никогда не скрывал нежелания занимать самый высокий титул в стране, а теперь заявил об аналогичном настрое отца, принца Чарльза, и брата, принца Уильяма», пишет Lenta.ru.

Гарри также поделился взглядами молодого поколения королевской семьи на монархию: «Монархия — это сила добра. Мы хотим сохранить позитивную атмосферу, созданную королевой за 60 лет, но не будем пытаться в точности повторять за ней».

Принц Генри (Гарри) Уэльский — младший сын принца Уэльского Чарльза и его первой жены, принцессы Дианы, занимает пятое место в очереди на британский престол. Диана погибла 31 августа 1997 года в автокатастрофе в Париже.

 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Британский принц Гарри рассказал о нежелании всех членов королевской семьи наследовать престол. Об этом представитель династии Виндзоров сообщил в интервью...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Бывший защитник минского "Динамо" и сборной Беларуси заключил контракт с французским "Лионом"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика