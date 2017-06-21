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В Минтрансе ожидают официальную информацию от литовцев по инциденту с самолетом АН-2

22.06.2017 16:13 — Разное | Ежедневник  
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В Минтрансе ожидают официальную информацию от литовцев по инциденту с самолетом АН-2

Есть предварительная информация, что самолет был гражданским и это был плановый облет сельхозугодий.

Министерство транспорта Беларуси ожидает официальную информацию от литовской стороны в связи с инцидентом с белорусским самолетом Ан-2 в небе над Литвой.

Как сообщили в Департаменте по авиации Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси , они пока не получали официальную информацию об инциденте с АН-2 на границе с Литвой. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор департамента по авиации Минтранса Владимир Костин.

"В настоящее время мы ожидаем официальную информацию от литовской стороны по инциденту с самолетом АН-2", — сказал Костин.

Как только появится официальная информация, будут приниматься и те или иные меры.

Напомним, по сообщению литовского оборонного ведомства, белорусский гражданский самолет Ан-2 нарушил воздушное пространство страны. Минобороны Литвы сообщалось, что нарушение воздушного пространства зафиксировано как радарами, так и визуально.Также ранее МИД Литвы сообщил о своем намерении вручить представителю белорусской дипмиссии в Вильнюсе ноту в связи с двойным нарушением литовской воздушной границы белорусским самолетом Ан-2.

По предварительной информации, воздушное судно было гражданским и выполняло плановый полет для мониторинга сельхозугодий.

 
 
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Есть предварительная информация, что самолет был гражданским и это был плановый облет сельхозугодий.

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