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Бывший защитник минского "Динамо" и сборной Беларуси заключил контракт с французским "Лионом"
Белорусский защитник Павел Черноок продолжит карьеру в чемпионате Франции по хоккею.
Черноок заключил контракт с клубом «Лион», который занял в прошлом сезоне пятое место.
Ранее габаритный защитник (196 см, 99 кг) выступал за «Химик-СКА», «Керамин», «Юность», «Шахтер». В активе 31-летнего хоккеиста также 52 матча в КХЛ за минское «Динамо».
В 2012 и 2013 годах Павел Черноок выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.
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Белорусский защитник Павел Черноок продолжит карьеру в чемпионате Франции по хоккею.
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