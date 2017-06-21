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Бывший защитник минского "Динамо" и сборной Беларуси заключил контракт с французским "Лионом"

22.06.2017 16:23 — Разное | Tut.by  
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Белорусский защитник Павел Черноок продолжит карьеру в чемпионате Франции по хоккею.


Фото: ХК «Динамо-Минск»

Черноок заключил контракт с клубом «Лион», который занял в прошлом сезоне пятое место.

Ранее габаритный защитник (196 см, 99 кг) выступал за «Химик-СКА», «Керамин», «Юность», «Шахтер». В активе 31-летнего хоккеиста также 52 матча в КХЛ за минское «Динамо».

В 2012 и 2013 годах Павел Черноок выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.

 
Теги: Минск
 
 
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Белорусский защитник Павел Черноок продолжит карьеру в чемпионате Франции по хоккею.

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