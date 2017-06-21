Белорусский защитник Павел Черноок продолжит карьеру в чемпионате Франции по хоккею.



Фото: ХК «Динамо-Минск»

Черноок заключил контракт с клубом «Лион», который занял в прошлом сезоне пятое место.

Ранее габаритный защитник (196 см, 99 кг) выступал за «Химик-СКА», «Керамин», «Юность», «Шахтер». В активе 31-летнего хоккеиста также 52 матча в КХЛ за минское «Динамо».

В 2012 и 2013 годах Павел Черноок выступал за сборную Беларуси на чемпионате мира.