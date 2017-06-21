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В Бобруйске хулиганы разбили милицейскую Geely

22.06.2017 16:18 — Разное | Tut.by  
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Инцидент произошел в полночь 21 июня на улице Московской в Бобруйске. Об этом сообщает интернет-портал «Bobrlife».


По информации издания, сотрудники Бобруйского отдела департамента охраны на спецмашине патрулировали ночной город. Недалеко от кафе «Фараон» они увидели группу молодых людей, и, приняв их за подростков, решили провести профилактическую беседу.

Пока милиционеры устанавливали личности горожан, двое молодых людей отделились от группы, подошли к милицейской Geely и стали руками и ногами наносить удары по кузову авто. Одного из хулиганов сотрудники милиции сразу же задержали, а второму удалось убежать.

Задержанным оказался ранее судимый за кражу и хулиганство 24-летний местный житель. В его крови обнаружили 1,7 промилле алкоголя. Второго хулигана милиционеры задержали на следующий день.

В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 339 УК Беларуси (Хулиганство, совершенное группой лиц либо повторно). Максимальная санкция статьи — лишение свободы на шесть лет.

 
 
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В отношении молодых людей возбудили уголовное дело по ч. 2 статьи 339 УК Беларуси (Хулиганство, совершенное группой лиц либо повторно). Максимальная санкция статьи -...

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