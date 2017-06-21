Уехали ни с чем: переговоры Уралкалия с Лукашенко прошли без результата

Чем закончились переговоры президента Беларуси Александра Лукашенко с ОАО "Уралкалий" и что вынудило российского совладельца компании столь настойчиво на протяжении нескольких лет искать вновь дружбы с Беларусью — в расследовании Sputnik.

Минск на минувшей неделе принимал высоких российских гостей. На встречу с президентом Лукашенко прилетели сразу два знаковых российских бизнесмена — совладелец и основной акционер российского ОАО "Уралкалий" Дмитрий Мазепин и глава Сбербанка РФ Герман Греф.

Свой визит в Минск Мазепин анонсировал за несколько дней и тогда же сообщил российским журналистам, что намерен побеседовать с белорусским президентом о восстановлении некогда разрушенного калийного альянса. При этом Мазепин отметил, что поедет на эту встречу вместе с Грефом, чтобы, по его словам, найти некие новые формы сотрудничества в калийной сфере.



© Sputnik Егор Еремов Работа предприятия "Беларуськалий"

Это заявление вызвало некоторое удивление в белорусском бизнес-сообществе. Все ожидали, что по итогам переговоров хоть что-то прояснится. Но президентская пресс-служба была настолько скупа в своих заявлениях, что никто так и не понял, для чего в Минск прилетал Греф. "Расширить сферу присутствия Сбербанка в Беларуси" — и только?

Открытым остался и вопрос об итогах переговоров. Да и сам факт того, что во встрече участвовали Мазепин, Греф и Михаил Гуцериев — еще один российский бизнесмен, имеющий собственный калийный бизнес в Беларуси, — стал достоянием общественности лишь после того, как президентская пресс-служба опубликовала фото с этой встречи.

С чем приехал, с тем и уехал

Как сообщил Sputnik источник, близкий к переговорам, в ходе встречи российских бизнесменов и банкира Грефа компромисса достичь не удалось.



© Sputnik Александр Астафьев Условия Лукашенко для Грефа: работайте в Беларуси, как в России

"Переговоры завершились безрезультатно", — сказал собеседник агентства.

Он обратил внимание на то, что именно это и стало причиной настолько коротких сообщений президентской пресс-службы. "Конечно, переговоры, договоренности и контракты любят тишину, как и деньги, и калийная сфера не исключение. Но тем не менее, Мазепин с чем приехал, с тем и уехал", — подчеркнул источник.

По его словам, косвенным подтверждением этому служат высказывания пресс-службы: в них нет ни одной прямой цитаты главы государства. Было заявлено лишь то, что позиция Беларуси в вопросе калийного альянса неизменна, сотрудничество должно строиться на взаимовыгодной основе.

Казалось бы, причем тут Греф

Начать историю, пожалуй, стоит с того, что 20 июня ОАО "Уралкалий" объявил о том, что собрание акционеров приняло решение не выплачивать дивиденды за 2016 год. Вообще, эта практика не новая: в последний раз дивиденды выплачивались по итогам 2013 года, когда к руководству компанией пришел Мазепин.



© Sputnik Алексей Дружинин Председатель совета директоров ОХК "Уралхим" Дмитрий Мазепин (на первом плане)

Между тем, согласно открытым данным, за 2016 год чистая прибыль предприятия составила 1,7 миллиарда долларов — это в разы больше по сравнению с белорусским конкурентом.

Тем не менее, как сообщили Sputnik участники российского калийного рынка, руководство компании — и Мазепин в первую очередь — считает важным именно сейчас консолидировать всю прибыль, поскольку продажи падают, предприятие закредитовано, проекты по вводу новых мощностей буксуют и требуются новые заимствования.

Эти заявления отчасти подтверждаются статистикой: по итогам 2016 года "Уралкалий" снизил объем производства на 5% по сравнению с 2015 годом до 10,8 миллиона тонн, объем продаж упал на 2% до 11 миллионов тонн. При этом экспорт сократился на 4,4% и составил 8,7 миллиона тонн.



© Sputnik Павел Лисицын Лукашенко: мы готовы вести бизнес с Уралкалием только "по-человечески"

Согласно финансовому отчету, выручка снизилась на 27% по сравнению с 2015 годом и составила 2,278 миллиона долларов, показатель EBITDA (прибыль до вычета процентов, налогов и амортизации) снизился на 38% по сравнению с 2015 годом и составил 1,183 миллиарда долларов, чистая прибыль сложилась в размере 1,4 миллиарда долларов.

На конец 2016 года чистая задолженность "Уралкалия" составила 5,5 миллиардов долларов.

Стоит также вспомнить, что в 2011 году "Уралкалий" принял программу развития на ближайшие 10 лет. Она включала в себя освоение ряда новых участков Верхнекамского месторождения хлоркалия. Теперь же оказалось, по данным российских СМИ, что сроки реализации этих проектов сдвинулись примерно на два года. По этому поводу "Уралкалий" дал жесткие разъяснения, в которых подчеркнул, что все идет по графику.

Интересен еще и тот факт, что, согласно открытой информации и бухгалтерским отчетам "Уралкалия", себестоимость продукции компании занимает примерно треть в конечной цене продукции. То есть, даже с учетом налогов, трат на социальные нужны — а "Уралкалий" самый крупный социальный партнер в регионе и крупнейший работодатель — на прибыль должно было бы оставаться немало. При таких финансовых условиях жаловаться на дефицит средств — довольно рискованное занятие.

"Мазепин сейчас занят консолидацией в своих руках активов компании, он использует для этого, в том числе, близких ему бизнесменов", — пояснили представители калийного рынка.



© Sputnik Игорь Катаев В совете директоров "Уралкалия" появился белорусский бизнесмен Лобяк

В пример они привели недавнюю сделку по продаже принадлежавших "ОНЭКСИМ Групп" Михаила Прохорова 20% акций земляку и однокурснику Мазепина, никому не известному белорусскому бизнесмену Дмитрию Лобяку. Даже с учетом того, что его компания была трейдером "Уралхима" — основного актива Мазепина, все равно возникает вопрос, где Лобяк взял 1,6 миллиарда долларов, чтобы заплатить за свое приобретение.

"Вся фишка истории в том, что эту сделку профинансировал Сбербанк РФ, выдав никому не известному человеку в общем-то немаленькие деньги", — утверждают источники.

Однако теперь, если "Уралкалий" не заплатит дивидендов своим акционерам, Лобяку будет нечем рассчитаться по этому кредиту.

"Иного выхода, кроме как продать акции Мазепину, у выходца из Беларуси не останется", — считают участники рынка.

В данной связи они предполагают, что одна из целей создания калийного альянса при определенном участии в новой схеме Сбербанка — это защита интересов всех сразу: "Уралкалия", Лобяка и самого Сбербанка, у которого может появиться новый проблемный кредит.

При этом стоит вспомнить, что это не первый кредит Сбербанка для "Уралкалия": ведущий российский банк входит в пул инвесторов калийного гиганта.

За период с марта 2015 года по конец первого полугодия 2016 года "Уралкалий" потратил на выкуп 38,4% собственных акций около 4 миллиардов долларов. В пул кредиторов входят, помимо Сбербанка, Unicredit, ВТБ, Raiffeisen, Nordea. Учитывая размах бизнеса каждого из банковских учреждений, можно предположить, что основные заимствования приходятся на большую тройку игроков: Сбербанк РФ, ВТБ и Raiffeisen.

Кадры решают все

Еще одна причина для налаживания отношений с Минском — это проблемы с продажами и кадровые потери в логистическом подразделении компании.

Стоит вспомнить, что после развала калийного альянса ведущий специалист по логистике БКК Олег Петров ушел вместе с другими топ-менеджерами в "Уралкалий". Однако тогда во главе "Уралкалия" стоял Сулейман Керимов.



© Sputnik Алексей Филиппов Предприниматель Сулейман Керимов

"Единственным способом загладить конфликт 2012 года, последовавший за арестом в Минске гендиректора "Уралкалия" Владислава Баумгертнера, была продажа активов. И предприятие перешло из рук Керимова в руки Мазепина. Сегодня в калийной отрасли шутят, что создателю "Уралкалия" Рыболовлеву и в страшном сне не могло присниться такого кульбита", — заметил собеседник агентства.

По его словам, после смены руководства в "Уралкалии" Петров был вынужден уйти. Его место занял бывший заместитель гендиректора зарубежного трейдера "УралХима" SIA Uralchem Trading (Рига) Владислав Лян. Однако он специализировался на продаже азотных удобрений.

Между тем, калийный рынок представляет собой "элитный клуб", куда пускают не каждого. Требуются не только знания и опыт, но и авторитет, а также безупречная репутация. Поэтому менеджеру, пришедшему из азотного трейдинга, работать было сложно. Через некоторое время Лян перешел на должность замгендиректора трейдера "Уралкалия" "Уралкалий трейдинг" — именно с этой структурой в свое время возникли разногласия у БКК. Понятно, что на руку Ляну это не сыграло.

Еще одной кадровой промашкой на рынке считают назначение бывшего гендиректора "Лукойл Евразия Петропол" Александра Терлецкого на должность торгового директора "Уралкалия".

Все эти кадровые просчеты в конечном итоге обернулись тем, что за два года с развала калийного альянса "Уралкалий" ослабил свои позиции на рынке, тогда как успехи его белорусских конкурентов были впечатляющими.

Скромно, но с достоинством

Между тем, пока в "Уралкалии" шел передел собственников и ключевых постов, БКК и белорусский производитель "Беларуськалий" пришли к началу 2017 года с весомыми результатами.

По итогам 2016 года БКК и "Беларуськалий" поставили на экспорт совместными усилиями около 9,5 миллионов тонн калийных удобрений, что на 2,9% больше 2015 года.



© Sputnik Шидловский В забое шахты по добыче калийной соли, ПО "Беларуськалий"

Доля компании на мировом рынке составила на конец 2016 года около 20%.

При этом БКК стала единственной из крупнейших мировых поставщиков, кому удалось увеличить поставки.

По данным БКК, канадская компания Potash Corp сократила экспорт калия в прошлом году на 1,5%, американская компания Mosaic — на 2,9%, российская компания "Уралкалий" — на 4,9%.

Финансовые итоги "Беларуськалия" не столь впечатляют: по итогам 2016 года чистая прибыль сократилась более, чем в пять раз и составила 217,2 миллиона рублей (108,6 миллиона долларов) против 1,126 миллиарда рублей (более 550 миллионов долларов) в 2015 году.

Белорусский производитель калийных удобрений показал также и падение выручки от реализации на 21% 2,88 миллиарда рублей (1,44 миллиарда долларов).

Себестоимость реализованной продукции выросла за год на 20% до 868,4 миллионов рублей (434,2 миллиона долларов). Прибыль от реализации составила 440,3 миллионов рублей (220,15 миллиона долларов).

Ухудшение показатель ОАО "Беларуськалий" связано в первую очередь со снижением цен на калийные удобрения на мировом рынке, которые весной прошлого года достигли минимального уровня. В предыдущие годы "Беларуськалий" стабильно входил в число наиболее прибыльных ОАО страны.

Впрочем, "Беларуськалий" — государственное предприятие, и с учетом этих трудностей с 1 апреля власти более чем вдвое снизили для него экспортные пошлины. Теперь до конца года они будут составлять 22 евро за тонну против 55 евро за тонну с 1 января 2017 года. В прежние годы государство и вообще обнуляло пошлины, чтобы позволить белорусскому производителю заниматься инвестициями и закрепляться на рынках.



© Sputnik Константин Чалабов "Славкалий" выйдет на рынок вместе с "Беларуськалием"

Укрепляет позиции БКК и "Беларуськалия" и недавнее заявление владельца второго белорусского калийного комбината. Как заявил владелец компании "Славкалий" Михаил Гуцериев, строительство Нежинского ГОК идет по плану. Гуцериев также подтвердил свое прежнее заявление реализовывать готовую продукцию через каналы БКК.

Понятно, что в этих условиях альянс с "Уралкалием" является для Беларуси неактуальным. Кроме того, только вставшей на ноги после развала калийного картеля БКК не слишком хочется обременять себя партнерством с компанией, которая имеет слишком много финансовых обязательств и других проблем.