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После блокировки Google россияне начали "гуглить" через Роскомнадзор

22.06.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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Сегодня днем у некоторых российских провайдеров оказался заблокирован поисковик Google, после сервис исчез из списков ограниченного доступа. Пользователи соцсетей бурно на это отреагировали.


Некоторые принялись задавать свои вопросы, обращаясь к Twitter-аккаунту Роскомнадзора — ведомства, ответственного за блокировку. Ни один из пользователей пока не получил ответа.

Шутка про «бан в гугле» неожиданно обрела новую жизнь.

Возможно, поисковик оказался заблокирован по ошибке.


Не обошлось без намеков на импортозамещение.

Некоторые предложили нестандартные решения ситуации.

Кстати, белорусов блокировка никак не коснулась.

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А шутка про "бан в гугле" неожиданно обрела новую жизнь.

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