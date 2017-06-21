Сегодня днем у некоторых российских провайдеров оказался заблокирован поисковик Google, после сервис исчез из списков ограниченного доступа. Пользователи соцсетей бурно на это отреагировали.





Некоторые принялись задавать свои вопросы, обращаясь к Twitter-аккаунту Роскомнадзора — ведомства, ответственного за блокировку. Ни один из пользователей пока не получил ответа.

. @roscomnadzor Лоток подачи бумаги для МФУ HP LaserJet M2727nf

один вопрос — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 22 июня 2017 г.

сколько спит дональд трамп @roscomnadzor — Зигмунд в кафе (@dima_ban) 22 июня 2017 г.

@roscomnadzor гриб ли ленин — Афиша и шаурмистика (@morethananybody) 22 июня 2017 г.

@roscomnadzor правильный ответ про два стула — Афиша и шаурмистика (@morethananybody) 22 июня 2017 г.

. @roscomnadzor сайт яндекс ру — чушь и какие-то бума (@mitrofanbelov) 22 июня 2017 г.

Шутка про «бан в гугле» неожиданно обрела новую жизнь.

— тебя что, в гугле забанили?

— [плачет] — _ (@sobaka__) 22 июня 2017 г.

Возможно, поисковик оказался заблокирован по ошибке.





Не обошлось без намеков на импортозамещение.

->Да, нам санкции только на пользу! Импортозамешение!

->Роскомнадзор заблокировал Гугл на ЧАС

->БЕЗУМЦЫ! ЧТО МНЕ ЯНДЕКСОМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ?! — Охрана Излучателя☭37 (@37OhranA) 22 июня 2017 г.

в это время в офисе яндекса pic.twitter.com/Sprx4fLfQg — Никотинка с Бровями (@Yoghikitt) 22 июня 2017 г.

Некоторые предложили нестандартные решения ситуации.

В принципе гугл мог бы просто купить всю Россию и закрыть вопрос — водка и мельдоний (@treugolny_hui) 22 июня 2017 г.

ребят, у меня пока ещё гугл работает — кидайте свои запросы, постараюсь ответить. пооперативнее только плес — _ (@sobaka__) 22 июня 2017 г.

Кстати, белорусов блокировка никак не коснулась.

Как же хорошо что я живу в самой свободной и самой демократической стране в мире — в Беларуси — Я.И.Травка (@yaitravka) 22 июня 2017 г.