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После блокировки Google россияне начали "гуглить" через Роскомнадзор
Сегодня днем у некоторых российских провайдеров
Некоторые принялись задавать свои вопросы, обращаясь к Twitter-аккаунту Роскомнадзора — ведомства, ответственного за блокировку. Ни один из пользователей пока не получил ответа.
Шутка про «бан в гугле» неожиданно обрела новую жизнь.
Возможно, поисковик оказался заблокирован по ошибке.
Не обошлось без намеков на импортозамещение.
Некоторые предложили нестандартные решения ситуации.
Кстати, белорусов блокировка никак не коснулась.
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