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Окей, Sputnik: сколько колес можно беспошлинно привезти из-за границы

22.06.2017 16:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Sputnik продолжает отвечать на актуальные вопросы белорусов. Так, читательница Вероника прислала в редакцию Sputnik письмо с вопросом: сколько автомобильных покрышек можно ввозить в Беларусь через границу без боязни "попасть" на пошлину.

После того, как весной 2015 года были сокращены перечень и периодичность ввоза товаров в Беларусь для личного пользования, многие любители "закупов" до сих пор атакуют специализированные форумы с вопросами можно ли ввозить тот или иной товар, если уже ввозил его, к примеру в прошлом году.

Окей, Sputnik: сколько колес можно беспошлинно привезти из-за границы
© Sputnik/
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В течение двух календарных лет можно ввезти один комплект зимней либо летней резины для автомобиля, рассказали Sputnik в Гродненской таможне. Там отметили, что водители мотоциклов могут ввезти два колеса либо три при наличии коляски, один комплект также могут провезти владельцы мотороллеров и мопедов. Таким образом, ограничения на ввоз шин в Беларусь из-за рубежа были ужесточены по сравнению с предыдущими.

Также владельцы этих транспортных средств могут беспошлинно ввезти в республику один комплект дисков в течение такого же срока.

В ГРТ отметили, что при ввозе комплекта резины или дисков сотрудники таможни могут потребовать документ, подтверждающий право собственности автомобиля. Также там уточнили, что если у лица, перемещающего покрышки, в собственности два автомобиля, то при предъявлении соответствующих документов и указании транспортных средств в декларации можно ввезти до восьми колес.

В таможне также напомнили, что ввоз б/у-резины на территорию ЕАЭС запрещен, однако бывшие в употреблении покрышки можно ввезти в Беларусь, если шина установлена на диск. В таком случае пошлиной не будет облагаться комплект диска с покрышкой в виде четырех единиц один раз в два года.

Если у вас остаются вопросы о провозе в Беларусь шин из-за рубежа или есть другие вопросы — пишите их в комментариях под статьей.

 
 
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Бывшие в употреблении (б/у) шины ввозить в Беларусь можно спокойно - но при условии, что резина надета на диски.

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