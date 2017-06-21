В конце марта судебные приставы выселили семью Игнатовичей из их дома в Лебяжьем. С того времени прошло практически три месяца, частный застройщик «Тапас» уже снес их жилье. Сейчас члены большого семейства живут у родственников и друзей. В предложенные квартиры они по-прежнему переезжать не желают. Экспертиза одной из предложенных в качестве компенсации квартиры выявила, что она не в полной мере соответствует заявленным типовым потребительским качествам.

Напомним, что по решению суда Центрального района от 1 декабря 2016 года семью Игнатовичей предписано «расселить» в три двухкомнатные квартиры в домах по ул. Выготского, 133, ул. Руссиянова, 46, пр. Газеты «Звязда», 69.



Этого дома и сада уже нет. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Их дом по ул. Ржавецкой в микрорайоне Лебяжий оказался на территории, которую город отдал под строительство «Олимпик Парка» частному застройщику, компании «Тапас». С этим решением Игнатовичи не согласились, они настаивают на другой компенсации: две двухкомнатные квартиры «типовых потребительских качеств» и денежную компенсацию долей еще двух собственников. Галина Игнатович 31 января забралась на башенный кран в знак протеста против сноса дома. На некоторое время решение о выселении и сносе было приостановлено, однако уже 28 марта судебные приставы официально выселили Игнатовичей.



Галина Игнатович. Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Константин, сын Галины Игнатович, рассказал REALTY.TUT.BY, что они решили проверить одну из предоставленных по решению суда квартир на соответствие типовым потребительским качествам.





— По норме на каждого человека положено 15 «квадратов», — говорит Константин. — Нам же дали на 11 человек 152 м². А это значит, 13 метров не додали. Мы взяли ключи от двух квартир: на Звязды и Выготского. В одной из них мы провели за свой счет экспертизу.





Независимый эксперт установил, что квартира 159 в доме 68 по проспекту газеты «Звязда» не в полной мере соответствует типовым потребительским качествам, установленным ТНПА на 01.02.2016 года. Например, часть помещений оказалась меньше нормируемых показателей минимально допустимой площади. Кроме этого, нарушены нормы СНБ 3.02.04−30: минимальная ширина спальни для двух человек должна быть 2,6 м. В исследуемой квартире это расстояние 2,46 м.





На основании выводов этой экспертизы собственники уже разрушенного дома подали заявление об отмене решения суда Центрального района от 1 декабря 2016 года по вновь открывшимся обстоятельствам.

— В президентском Указе № 58 говорится, что в качестве компенсации должны предоставляться квартиры «типовых потребительских качеств», — говорит адвокат Игнатовичей Павел Иванюшев. — Эксперт сделал заключение, что предоставленное жилье не соответствует установленным ТНПА на 01.02.2016 года. И самое главное, что им они должны соответствовать на момент предоставления, то есть в соответствии с действующим законодательством. Скорее всего судом будет назначена новая оценка, будут предоставляться другие квартиры. Так же остается открытым вопрос о признании права на денежные компенсации Галине и Ивану Игнатовичам.

Заседание суда Центрального района состоится 10 июля.