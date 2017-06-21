Audi A8 будет приподнимать кузов перед ДТП и колеса перед неровностями

Компания Audi распространила новую информацию о технической начинке флагманского седана A8 следующего поколения. Одной из его особенностей станет то, что кузов автомобиля всего за полсекунды будет приподниматься с одной из сторон на 80 миллиметров в случае опасности бокового столкновения, пишет motor.ru .





Новый седан оснастят активной пневматической подвеской без стабилизаторов поперечной устойчивости. Вместо них используется конструкция с титановыми поперечинами на подрамнике и четырьмя электромоторами (по одному у каждого из колес). Они соединены с нижними рычагами и могут передавать на них крутящий момент до 1100 Н·м, изменяя положение кузова, а также гася крены кузова в поворотах и клевки при торможении. Электромоторы питаются от 48-вольтовой системы.

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Подвеска A8 сможет заранее подстраиваться под дорожные условия: камера за лобовым стеклом сканирует рельеф покрытия перед автомобилем 18 раз в секунду, передавая данные в блок управления. Он в соответствии с этим меняет жесткость подвески, за миллисекунды определяя нужные параметры для каждого колеса по отдельности. Например, подвеска сможет поднимать колеса перед неровностями.

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Кроме того, если скорость автомобиля выше 25 километров в час и электроника с помощью системы кругового обзора заметит опасность столкновения сбоку, то кузов с нужной стороны приподнимется таким образом, чтобы сила удара пришлась на более мощные силовые элементы конструкции. Как говорят в компании, в этом случае нагрузка на пассажиров будет на 50 процентов меньше, чем если бы кузов оставался в прежнем положении.

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Также у нового седана A8 появится полноуправляемое шасси, благодаря которому радиус поворота автомобиля будет даже меньше, чем у А4.

Ранее Audi рассказала, что флагман получит систему автопарковки, для которой не обязательно наличие водителя в салоне, а также автопилот.

Премьера модели состоится 11 июля на саммите марки в Барселоне. Публичный дебют намечен на сентябрьское мотор-шоу во Франкфурте.