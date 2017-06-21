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Польша хочет изменить статус Беловежской пущи в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

22.06.2017 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Польша хочет изменить статус Беловежской пущи в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

фото: otpusk.by

Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия, власти Польши подадут заявку на внесение ее в список природно-культурного наследия.

Правительство Польши намерено подать в ЮНЕСКО заявку с просьбой включить Беловежскую пущу в список природно-культурного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявил в среду в Сейме (нижней палате парламента) министр окружающей среды республики Ян Шишко, пишет ТАСС.

По его словам, в 2014 году "с нарушением закона, бесправно, Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия". "Беловежская пуща была и есть природно-культурное наследие, поэтому именно так ее и нужно вписать в список ЮНЕСКО", - указал министр.

Как пояснил Шишко, польская сторона считает важным подчеркнуть тот факт, что человек сыграл большую роль в существовании пущи. "Эта территория использовалась с разной интенсивностью, Хуже всего дела обстояли во время Первой мировой войны, когда пуща грабительски разорялась. Именно благодаря жертвенности и труду местного населения, польских ученых, лесников, ее удалось спасти, - сказал он. - Можно ли в такой ситуации утверждать, что этого объекта не касалась рука человека?"

В настоящее время в Польше продолжается скандал вокруг вырубки Беловежской пущи. Власти утверждают, что разрешили спиливать только сухостой и зараженные жуком-короедом деревья. Экологи протестуют и требуют дать реликтовому лесу самостоятельно справиться с естественными процессами обновления массива.

Беловежская пуща - один из крупнейших и древнейших лесных массивов равнинной Европы. Его территория разделена государственной границей на две части - белорусскую и польскую. Часть территории Беловежской пущи - польский государственный национальный парк - был внесен в Список всемирного наследия ЮНЕСКО еще в 1979 году, а в 1992 году в природоохранную зону была внесена часть белорусского национального парка. В 2014 году в список был внесен единый трансграничный объект.

 
 
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Беловежская пуща была вписана в список мирового природного наследия, власти Польши подадут заявку на внесение ее в список природно-культурного наследия.

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