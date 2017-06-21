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Путин возложил венки к Могиле Неизвестного солдата в Москве
22.06.2017 17:32 — Разное | Sputnik Беларусь
Примечательно, что когда началась церемония, пошел сильный дождь, под ним президент и участники шли к Вечному огню.
© Sputnik / Виктор Толочко
В церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата приняли также участие премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, а также члены правительства, парламентарии и представители ветеранских организаций.
22 июня в России и более чем в 80 странах мира проходят акции в память о защитниках отечества, погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков.
День памяти и скорби — официальная памятная дата начала Великой Отечественной войны 1941 — 1945 годов.
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Президент России Владимир Путин в День памяти и скорби принял участие в церемонии возложения венков к Могиле Неизвестного солдата в Александровском соду Москвы....
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