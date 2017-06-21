МЧС о ЧП в Речице: не оставляйте малолетних детей дома одних /

В Речице спасли малолетнего ребенка, который вышел на подоконник девятого этажа жилого дома. Случилось это еще 20 июня. Сотрудники милиции, проходившие мимо, заметили это и предприняли экстренные меры — сообщили спасателям и направились к дверям искомой квартиры. Один из сотрудников РОВД завлек малыша обратно в квартиру, разговаривая с ним через закрытую входную дверь.

Спасатели прибыли на место через пять минут. При помощи автолестницы они попали в квартиру через открытое окно. Выяснилось, что мать ребенка, продавщица в одном из местных магазинах, попросила присмотреть за ним свою сестру, пока она будет на работе. Но женщина в какой-то момент отлучилась по личным делам. Этого оказалось достаточно, чтобы малыш забрался на подоконник открытого окна. Спасатели оставались в квартире, пока сотрудники милиции искали мать ребенка.

Напомним, за последние несколько месяцев произошли несколько трагических случаев, связанных с падением детей из окон жилых домов. Наиболее небезопасный возраст — до 5-6 лет. Спасатели рассматривают каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра как чрезвычайное происшествие. Не оставляйте маленьких детей одних.

Аудиозапись переговоров сотрудников милиции и спасателей на чрезвычайном происшествии в Речице слушайте на радио Sputnik Беларусь.