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МЧС о ЧП в Речице: не оставляйте малолетних детей дома одних

22.06.2017 17:48 — Разное | Sputnik Беларусь  
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В Речице спасли малолетнего ребенка, который вышел на подоконник девятого этажа жилого дома. Случилось это еще 20 июня. Сотрудники милиции, проходившие мимо, заметили это и предприняли экстренные меры — сообщили спасателям и направились к дверям искомой квартиры. Один из сотрудников РОВД завлек малыша обратно в квартиру, разговаривая с ним через закрытую входную дверь.

Спасатели прибыли на место через пять минут. При помощи автолестницы они попали в квартиру через открытое окно. Выяснилось, что мать ребенка, продавщица в одном из местных магазинах, попросила присмотреть за ним свою сестру, пока она будет на работе. Но женщина в какой-то момент отлучилась по личным делам. Этого оказалось достаточно, чтобы малыш забрался на подоконник открытого окна. Спасатели оставались в квартире, пока сотрудники милиции искали мать ребенка.

Напомним, за последние несколько месяцев произошли несколько трагических случаев, связанных с падением детей из окон жилых домов. Наиболее небезопасный возраст — до 5-6 лет. Спасатели рассматривают каждый случай оставления маленького ребенка без присмотра как чрезвычайное происшествие. Не оставляйте маленьких детей одних.

Аудиозапись переговоров сотрудников милиции и спасателей на чрезвычайном происшествии в Речице слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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МЧС Беларуси обнародовало записи переговоров сотрудников милиции и спасателей, предотвративших в Речице возможное падение из окна многоэтажного дома...

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