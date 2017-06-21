|
Лису с лисенком поймали в городском парке в Гродно
22.06.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Лису и лисенка поймали в Румлевском парке в Гродно, сообщила газета "
© Pixabay
В первый раз животное в этой части города было замечено в январе текущего года, тогда местные жители выразили опасение, что лиса может быть больна бешенством и городским властям следует принять меры в отношении дикого зверя, находящегося в черте областного центра.
По информации горрайонной инспекции Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, лису, с которой был лисенок, отловили работники спецавтохозяйства, животное было отправлено в ветеринарную станцию.
Проверка показала, что лиса не является переносчиком бешенства, как и ее детеныш. Животных отвезли на расстояние 30 километров от Гродно и выпустили в лес.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Животных отвезли на расстояние 30 километров от Гродно и выпустили в лес.
|
Архив (Разное)
Комментарии