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Лису с лисенком поймали в городском парке в Гродно

22.06.2017 17:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 22 июн – Sputnik. Лису и лисенка поймали в Румлевском парке в Гродно, сообщила газета "Вечерний Гродно".

Лису с лисенком поймали в городском парке в Гродно
© Pixabay
Бешеная лиса забежала в Гродно

В первый раз животное в этой части города было замечено в январе текущего года, тогда местные жители выразили опасение, что лиса может быть больна бешенством и городским властям следует принять меры в отношении дикого зверя, находящегося в черте областного центра.

По информации горрайонной инспекции Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды, лису, с которой был лисенок, отловили работники спецавтохозяйства, животное было отправлено в ветеринарную станцию.

Проверка показала, что лиса не является переносчиком бешенства, как и ее детеныш. Животных отвезли на расстояние 30 километров от Гродно и выпустили в лес.

 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Животных отвезли на расстояние 30 километров от Гродно и выпустили в лес.

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