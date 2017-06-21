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Жители деревень в Быховском района боятся ходить в лес из-за медведя
22.06.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 22 июн – Sputnik. Жители деревень Галеевка и Короткие Быховского района пожаловались корреспондентам ТРК Могилев на медведя и как следствие невозможность попасть в лес.
С самим хищником местные пока не встречались. Во всяком случае, предъявить какие-либо задокументированные доказательства присутствия зверя они не смогли. Тем не менее одна из местных жительниц рассказала, что видела на дереве медвежат, другая – что буквально в 300 метрах от дома нашла огромные медвежьи следы.
"Мы же постоянно в лес ходим, никогда такого не было, а в этом году я видела след", – рассказала пожилая женщина.
Председатель Черноборского сельсовета Нина Нужкова сообщила, что намерена обращаться в лесхоз, чтобы лесники как-то помогли найти выход из сложившейся ситуации.
"Здесь же грибные места, люди много ходят по грибам и ягодам. Поэтому это проблема", – объяснила Нужкова.
Местные лесники подтвердили, что в принципе в этих лесах могут появиться медведи. Во всяком случае, в соседнем Кличевском районе эти хищники были замечены. Пока же лесники советуют местным жителям не ходить по грибы и ягоды в одиночку и напоминают, что зверь боится любых громких звуков.
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Причиной страха стали большие следы, предположительно, медведя, которые сельчане стали встречать в лесу.
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