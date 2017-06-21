ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Жители деревень в Быховском района боятся ходить в лес из-за медведя

22.06.2017 18:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 22 июн – Sputnik. Жители деревень Галеевка и Короткие Быховского района пожаловались корреспондентам ТРК Могилев на медведя и как следствие невозможность попасть в лес.

Жители деревень в Быховском района боятся ходить в лес из-за медведя
© Pixabay
Два медведя ушли из Литвы в Беларусь через границу

С самим хищником местные пока не встречались. Во всяком случае, предъявить какие-либо задокументированные доказательства присутствия зверя они не смогли.  Тем не менее одна из местных жительниц рассказала, что видела на дереве медвежат, другая – что буквально в 300 метрах от дома нашла огромные медвежьи следы. 

"Мы же постоянно в лес ходим, никогда такого не было, а в этом году я видела след", – рассказала пожилая женщина. 

Председатель Черноборского сельсовета Нина Нужкова сообщила, что намерена обращаться в лесхоз, чтобы лесники как-то помогли найти выход из сложившейся ситуации.

"Здесь же грибные места, люди много ходят по грибам и ягодам. Поэтому это проблема", – объяснила Нужкова.

Местные лесники подтвердили, что в принципе в этих лесах могут появиться медведи. Во всяком случае, в соседнем Кличевском районе эти хищники были замечены. Пока же лесники советуют местным жителям не ходить по грибы и ягоды в одиночку и напоминают, что зверь боится любых громких звуков.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 42
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причиной страха стали большие следы, предположительно, медведя, которые сельчане стали встречать в лесу.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС о ЧП в Речице: не оставляйте малолетних детей дома одних
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика