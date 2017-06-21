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Мясникович недоволен ограничениями России по белорусскому продовольствию

22.06.2017 18:41 — Разное | Ежедневник  
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Мясникович недоволен ограничениями России по белорусскому продовольствию

По мнению Михаила Мясниковича, любые спорные вопросы, возникающие по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок, должны решаться по схеме, согласованной в Евразийской экономической комиссии.

Об этом председатель Совета Республики Михаил Мясникович заявил сегодня журналистам в Минске, комментируя введенные российской стороной ограничения в отношении белорусских предприятий, передает БЕЛТА.

Если на предприятии выявляется факт нарушения, экспорт останавливается и сторона, которая представляет данное предприятие, разбирается в ситуации, устраняет нарушение, если оно действительно есть, а также предоставляет российской стороне всю необходимую документацию.

"Все делается по согласованной схеме, прописанной в документах ЕЭК", - отметил Михаил Мясникович. В комиссии отработан порядок урегулирования спорных вопросов, однако на практике взаимодействие сторон идет не по этой схеме.

"В отдельных случаях документы не рассматриваются месяцами, решения по ним не принимаются. В результате наши предприятия несут большие потери, убытки, - констатировал председатель Совета Республики. - Здесь не столько законодательство, сколько правоприменительная практика страдает из-за того, что не соблюдаются те решения, которые приняты коллегиально и которыми должны руководствоваться все".

По мнению Михаила Мясниковича, любой спор можно решить, главное при этом - взаимное уважение сторон.

"Будет уважение, доверие, будут соблюдаться нравственные принципы в отношениях - все можно поправить", - сказал он. При этом важно не допускать, чтобы накопившиеся экономические претензии конвертировались в политические противоречия, которые потом необходимо рассматривать на самом высоком уровне.

"Это не правильный подход. Для этого нужны, в том числе и форумы регионов, которые позволяют работать на высоком доверии и быстро решать многие вопросы", - резюмировал председатель Совета Республики.

 
Теги: Минск
 
 
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По мнению Михаила Мясниковича, любые спорные вопросы, возникающие по поставкам белорусского продовольствия на российский рынок, должны решаться по схеме,...

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