ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Московском проспекте в Билево укладывают асфальт. Маршрут объезда

22.06.2017 19:26 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Витебская ГАИ сообщает, что с 22 июня до шести часов вечера 26 июня на Московском проспекте — на участке дороги от перекрестка с улицей Короткевича до перекрестка с улицей Баграмяна — укладывают асфальт.

Дорожные работы будут вести в том числе и ночью. Объехать этот участок дороги можно по такому маршруту: улица Короткевича — улица Богатырева — улица Баграмяна.

ГАИ просит водителей быть предельно внимательными и выполнять требования временных дорожных знаков.

 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Дорожные работы будут вести в том числе и ночью.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Мясникович недоволен ограничениями России по белорусскому продовольствию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика