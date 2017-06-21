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На Московском проспекте в Билево укладывают асфальт. Маршрут объезда
Витебская ГАИ сообщает, что с 22 июня до шести часов вечера 26 июня на Московском проспекте — на участке дороги от перекрестка с улицей Короткевича до перекрестка с улицей Баграмяна — укладывают асфальт.
Дорожные работы будут вести в том числе и ночью. Объехать этот участок дороги можно по такому маршруту: улица Короткевича — улица Богатырева — улица Баграмяна.
ГАИ просит водителей быть предельно внимательными и выполнять требования временных дорожных знаков.
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Дорожные работы будут вести в том числе и ночью.
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