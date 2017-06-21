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Азаренко проиграла на турнире в Мальорке 19-летней хорватке Конюх
Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Мальорке, уступив во втором круге хорватке Ане Конюх.
19-летняя Конюх очень мощно начала встречу, выиграв девять стартовых розыгрышей подряд. После этого Виктория несколько выровняла игру, но в решающие моменты хорватка была эффективнее. Конюх практически не ошибалась и выиграла первый сет со счетом 6:1.
Во втором сете Азаренко выглядела лучше, даже выиграв один брейк-пойнт, но в необходимый момент занимающая 28-е место в рейтинге WTA Ана прибавила и довела матч до победы — 6:1, 6:3.
В первом круге Виктория Азаренко
Отметим, что участие в соревнованиях на Мальорке Азаренко рассматривает как подготовку к Уимблдонскому турниру, который стартует 3 июля.
Виктория Азаренко
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Виктория Азаренко завершила выступление на турнире в Мальорке, уступив во втором круге хорватке Ане Конюх.
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