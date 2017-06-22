Шестикратный чемпион Европы Владимир Самсонов уступил на турнире серии ITTF в Китае подрастающей звезде настольного тенниса японцу Томокадзу Харимото — 3:4.



ITTF

13-летний Харимото уже обыгрывал нескольких топ-игроков и считается самым талантливым молодым теннисистом планеты.

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«Не воспринимаю Томокадзу как маленького мальчика, ведь он уже игрок топ-уровня, пробивавшийся в четвертьфинал чемпионата мира. Харимото очень хорош, особенно для своего возраста», — сказал после игры Владимир Самсонов.