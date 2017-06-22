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Россельхозназдор требует лишить белорусское предприятие права на поставки в ЕАЭС

22.06.2017 22:06 — Разное | БДГ  
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Россельхознадзор обнаружил на продукции одного из предприятий Беларуси двойное клеймение и потребовал запретить компании поставки на рынки стран ЕАЭС.

В пункте пропуска «Красная Горка» 20 июня было задержано пять тонн говядины из Беларуси. По информации Россельхознадзора, специалисты зафиксировали на мясе двойное клеймение, срезы и следы зачистки. Груз следовал с предприятия «ЭкспортАльфаГрупп» (Витебская область) в Московскую область. 

Несмотря на наличие у белорусского перевозчика всех необходимых документов о качестве и безопасности, российская сторона признала говядину санкционной, а ее ввоз - попыткой поставки в РФ нелегальной продукции под видом белорусской.

Кроме того, российское ведомство попросило белорусских коллег исключить указанное предприятие из реестра компаний, которым разрешено осуществлять поставки на рынки стран ЕАЭС.

Напомним, что в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС с 22 июня временно ограничиваюся поставки в Россию продукции, произведенной ОАО «Лунинецкий молочный завод» и ОАО «Глубокский молочно-консервный комбинат» Браславский филиал». Эксперты считают, что ситуация с поставками белорусских товаров в Россию дошла до абсурда.

 
 
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Россельхознадзор обнаружил на продукции одного из предприятий Беларуси двойное клеймение и потребовал запретить компании поставки на рынки стран ЕАЭС.

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