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Россельхозназдор требует лишить белорусское предприятие права на поставки в ЕАЭС
Россельхознадзор обнаружил на продукции одного из предприятий Беларуси двойное клеймение и потребовал запретить компании поставки на рынки стран ЕАЭС.
В пункте пропуска «Красная Горка» 20 июня было задержано пять тонн говядины из Беларуси. По информации Россельхознадзора, специалисты зафиксировали на мясе двойное клеймение, срезы и следы зачистки. Груз следовал с предприятия «ЭкспортАльфаГрупп» (Витебская область) в Московскую область.
Несмотря на наличие у белорусского перевозчика всех необходимых документов о качестве и безопасности, российская сторона признала говядину санкционной, а ее ввоз - попыткой поставки в РФ нелегальной продукции под видом белорусской.
Кроме того, российское ведомство попросило белорусских коллег исключить указанное предприятие из реестра компаний, которым разрешено осуществлять поставки на рынки стран ЕАЭС.
Напомним, что в связи с нарушениями ветеринарно-санитарных требований ЕАЭС с 22 июня
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Россельхознадзор обнаружил на продукции одного из предприятий Беларуси двойное клеймение и потребовал запретить компании поставки на рынки стран ЕАЭС.
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