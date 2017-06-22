Продолжение дела белорусских авторов «Регнума»

Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении двух авторов российского сайта «Регнум».

Как сообщает БелаПАН , в отношении двух фигурантов — Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — возбуждены новые уголовные дела — за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК). Позднее журналистам данную информацию подтвердил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Сообщается, что к ч. 3 ст. 130 УК Беларуси добавилась ч. 1 ст. 233 - «незаконная предпринимательская деятельность». При этом новые уголовные дела заведены в отношении двух из трех задержанных белорусских авторов «Регнума» на основании данных, полученных во время предварительного следствия.