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Продолжение дела белорусских авторов «Регнума»

22.06.2017 20:38 — Разное | БДГ  
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Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении двух авторов российского сайта «Регнум».

Как сообщает БелаПАН, в отношении двух фигурантов — Юрия Павловца и Сергея Шиптенко — возбуждены новые уголовные дела — за незаконную предпринимательскую деятельность (ст. 233 УК). Позднее журналистам данную информацию подтвердил начальник отдела информации и связи с общественностью Следственного комитета Беларуси Сергей Кабакович.

Сообщается, что к ч. 3 ст. 130 УК Беларуси добавилась ч. 1 ст. 233 - «незаконная предпринимательская деятельность». При этом новые уголовные дела заведены в отношении двух из трех задержанных белорусских авторов «Регнума» на основании данных, полученных во время предварительного следствия.

Напомним, что в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов: Сергей ШиптенкоЮрий Павловец и Дмитрий Алимкин. Их обвиняют в разжигании розни. Председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич сообщил, что задержание авторов «Регнума» не является политическим делом.

 
 
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Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении двух авторов российского сайта «Регнум».

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