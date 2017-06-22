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Продолжение дела белорусских авторов «Регнума»
Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении двух авторов российского сайта «Регнум».
Как сообщает
Сообщается, что к ч. 3 ст. 130 УК Беларуси добавилась ч. 1 ст. 233 - «незаконная предпринимательская деятельность». При этом новые уголовные дела заведены в отношении двух из трех задержанных белорусских авторов «Регнума» на основании данных, полученных во время предварительного следствия.
Напомним, что в декабре в Беларуси были задержаны три автора российских сайтов:
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Следственный комитет завел новое уголовное дело в отношении двух авторов российского сайта «Регнум».
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