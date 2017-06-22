Сеть отелей Hilton является давним партнером британской команды и ежегодно устраивает сюрпризы для постояльцев. Каждый год один из люксов гостиничной сети в одной из стран, где проходят Гран-при, оформляется в стилистике McLaren, передает Sputnik Азербайджан .



© AFP/ FRED DUFOUR Кубица прокомментировал возвращение в "Ф-1" на один день спустя 6 лет

В этом году такой номер был представлен в Баку, он располагается на 16-м этаже гостиницы. Из окон люкса открывается прекрасный вид на трассу, пит-лейн и боксы команд. Таким образом, за яркими моментами гонки можно будет наблюдать прямо из номера.

Также в номере расположены предметы, которыми пользуются команда и ее пилоты. В частности, на вешалках оказались комбинезоны пилотов "конюшни", Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна, гоночная резина Pirelli, а также руль, который устанавливается в гоночные болиды, и книги об истории гонок.

Гран-при Азербайджана второй раз в истории пройдет с 23 по 25 июня.