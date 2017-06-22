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"Формула-1" прямо в номер: люкс в отеле Баку оформили в стиле McLaren

22.06.2017 23:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Сеть отелей Hilton является давним партнером британской команды и ежегодно устраивает сюрпризы для постояльцев. Каждый год один из люксов гостиничной сети в одной из стран, где проходят Гран-при, оформляется в стилистике McLaren, передает Sputnik Азербайджан.

"Формула-1" прямо в номер: люкс в отеле Баку оформили в стиле McLaren
© AFP/ FRED DUFOUR
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В этом году такой номер был представлен в Баку, он располагается на 16-м этаже гостиницы. Из окон люкса открывается прекрасный вид на трассу, пит-лейн и боксы команд. Таким образом, за яркими моментами гонки можно будет наблюдать прямо из номера.

Также в номере расположены предметы, которыми пользуются команда и ее пилоты. В частности, на вешалках оказались комбинезоны пилотов "конюшни", Фернандо Алонсо и Стоффеля Вандорна, гоночная резина Pirelli, а также руль, который устанавливается в гоночные болиды, и книги об истории гонок.

Гран-при Азербайджана второй раз в истории пройдет с 23 по 25 июня.

 
 
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Перед гоночным уик-эндом в рамках Гран-при Азербайджана номер-люкс в одном из отелей в Баку оформлены в стилистике "конюшни" McLaren-Honda. Смотрите на видео, как выглядит...

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