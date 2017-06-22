Двое мужчин в плавках сбежали из аквапарка в Минске, чтобы не платить

Видео было снято камерами наружного наблюдения, находящимися на территории аквапарка.

Как сообщили в аквапарке, трое минчан при посещении бассейнов и горок выпивали, в том числе пиво и 12-летний виски, поэтому счет в итоге вышел внушительный. Затем один из них покинул парк, забрав одежду приятелей, а двое устроили побег — перебрались через ограждение и в плавках убежали с территории "Лебяжьего".

На следующий день граждане в аквапарк вернулись и оплатили счет – 677 рублей.