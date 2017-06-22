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Двое мужчин в плавках сбежали из аквапарка в Минске, чтобы не платить
22.06.2017 22:45 — Разное | Sputnik Беларусь
Видео было снято камерами наружного наблюдения, находящимися на территории аквапарка.
Как сообщили в аквапарке, трое минчан при посещении бассейнов и горок выпивали, в том числе пиво и 12-летний виски, поэтому счет в итоге вышел внушительный. Затем один из них покинул парк, забрав одежду приятелей, а двое устроили побег — перебрались через ограждение и в плавках убежали с территории "Лебяжьего".
На следующий день граждане в аквапарк вернулись и оплатили счет – 677 рублей.
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Двое посетителей столичного аквапарка "Лебяжий" сбежали в плавках из заведения, чтобы не платить за выпивку. Смотрите на видео стремительный забег мужчин.
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